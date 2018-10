Cuca revela bronca no intervalo e comemora boa fase do Santos

O Santos sofreu, mas venceu o Fluminense por 3 a 0 neste sábado, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Cuca revelou que ter dado uma bronca e que “pegou pesado” com os jogadores no intervalo.

“Eu gosto desses meninos como filhos. Faço tudo o que posso por eles, mas tem dias que você tem de pegar um pouquinho mais pesado e hoje foi o dia. É bom dar uma chacoalhada de vez em quando. Eles responderam muito bem. No geral, temos feito dois tempos equilibrados”, declarou o treinador.

O treinador também festejou a invencibilidade do time da Vila Belmiro. Com a vitória diante do Fluminense, o Santos igualou os 46 pontos do Atlético-MG, o último clube do G6, que enfrenta o Ceará, na segunda-feira.

“A gente vem numa recuperação muito boa. Estávamos há nove jogos sem perder, aí perdemos para o Cruzeiro. Agora estamos a seis. Temos jogado bem, pessoal tem subido de produção. Os treinamentos fazem com que você melhore. Temos uma missão, que é chegar na Libertadores”, disse Cuca.

O elenco santista se reapresenta nesta terça, no CT Rei Pelé. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Palmeiras, no Allianz Parque, no sábado que vem.