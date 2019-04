Cuca minimiza peso do empate na primeira partida da final do Paulistão

O técnico Cuca minimizou o fato do São Paulo não ter vencido o Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que terminou empatada por 0 a 0, no Morumbi, o que forçará o time a triunfar diante do rival no próximo domingo, na sua arena, em Itaquera, para conquistar o título estadual.

O treinador citou a semifinal entre Santos e Corinthians e a superioridade do time da Vila Belmiro no segundo jogo da semifinal. Depois de perder por 2 a 1 em Itaquera, o Santos venceu no Pacaembu por 1 a 0. Em vantagem, o Corinthians foi criticado por ter jogado excessivamente na defesa no jogo da volta.

“Às vezes um gol te faz ter uma atitude diferente. Foi o caso de Santos x Corinthians. Talvez, se tivesse empatado em Itaquera, a atitude do Santos não seria tão avassaladora. Não podemos reclamar do empate. Temos mais um jogo e vamos brigar pelo título”, disse Cuca.

O treinador reconheceu que a torcida são-paulina deixou o Morumbi decepcionada pelo empate, mas também apontou superioridade do seu time diante do Corinthians, avaliando que a equipe correu poucos riscos diante do ataque rival.

“A expectativa era geral, de um grande jogo, uma vitória, mas o torcedor sabe que são jogos difíceis e que a equipe dele não jogou pior. O Cássio pegou uma bola linda no primeiro tempo. O Corinthians não teve grandes chances. A gente neutralizou os contra-ataques até o final do jogo. Vamos encontrar a equipe certa para um jogo preciso, precioso, perfeito no próximo domingo”, afirmou.