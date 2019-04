Cuca começa a trabalhar no CT do São Paulo e tem longa conversa com Mancini

O técnico Cuca iniciou oficialmente sua segunda passagem pelo São Paulo na tarde desta segunda-feira. Pouco depois das 16 horas, o treinador entrou no gramado principal do CT da Barra Funda. Mesmo que tenha sido uma cena corriqueira, a entrada teve um valor simbólico para o treinador, que volta a treinar uma equipe depois de ser submetido a uma cirurgia cardíaca no final do ano passado.

Embora a data oficial do retorno tenha sido marcado para esta terça-feira, o próprio treinador decidiu antecipar sua volta. O treinador já pretende começar a preparar de fato a equipe para o confronto diante do Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. Depois do empate por 0 a 0 no Morumbi, no último sábado, os dois times se enfrentam no domingo, no Allianz Parque.

Após cumprimentar os funcionários do São Paulo, Cuca teve uma longa conversa com Vagner Mancini, que volta a ser coordenador técnico depois de dirigir o time interinamente durante o período de recuperação médica de Cuca.

Mancini vem afirmando que as mudanças recentes na escalação do São Paulo, como a entrada de Igor Gomes, Luan e Liziero, foram alinhadas com o novo treinador. Existe expectativa, no entanto, quanto às mudanças que o treinador ainda deve promover na equipe. Uma delas é sobre o aproveitamento de Jucilei e Nenê, por exemplo, que perderam espaço para os mais jovens.