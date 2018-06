CSA bate Vila Nova no Serra Dourada e segue na cola do líder Fortaleza

Mesmo jogando fora de casa, o CSA conquistou importante vitória na oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Vila Nova por 1 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia, neste sábado.

A derrota deixa o time da casa estacionado na sétima posição, com 13 pontos, perdendo a oportunidade de voltar a figurar dentro do G4 da segunda divisão nacional. O CSA, agora com 18 pontos, é o vice-líder, atrás apenas do Fortaleza, que tem um ponto a mais e ainda joga nesta rodada no sábado, contra o Sampaio Corrêa.

O Vila Nova foi melhor na primeira etapa e criou algumas chances para abrir o placar, mas esbarrou em boa atuação do goleiro Alexandre Cajuru e na falta de pontaria de seus atacantes. Na melhor oportunidade da primeira etapa, Maguinho fez bela jogada pela direita e deixou Ramon de frente para o gol, mas o atacante pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

Apostando nos contra-ataques, o CSA conseguiu a jogada que procurava aos nove minutos da segunda etapa. Michel Douglas recebeu bola em profundidade, ganhou do zagueiro Naylhor na velocidade e tocou na saída do goleiro para abrir o placar para os visitantes.

Daí para frente, o jogo foi de ainda mais controle do Vila Nova, que tinha a posse de bola e finalizava diversas vezes, mas não conseguia vazar Alexandre Cajuru. Recuado, o CSA se segurou como pôde até o apito final e garantiu a importante vitória fora de casa.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela nona rodada da Série B. O Vila Nova recebe o Fortaleza em mais uma partida no Serra Dourada, enquanto o CSA enfrenta o Guarani no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 1 CSA

VILA NOVA – Matheus Pasinato; Maguinho, Naylhor, Diego Giaretta e Anderson Luis (Hélder); Geovane, Mateus Anderson, Wellington Reis e Allan Mineiro; Ramon (Vinícius Leite) e Reis (Felipe Silva). Técnico: Hemerson Maria.

CSA – Alexandre Cajuru; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Ferrugem (Dawhan), Didira, Daniel Costa (Boquita) e Hugo Cabral; Michel Douglas (Roger). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL – Michel Douglas, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Souza (MG).

CARTÕES AMARELOS – Geovane (Vila Nova); Yuri e Ferrugem (CSA).

RENDA – R$ 66.285,00.

PÚBLICO – 3.958 pagantes (5.017 no total).

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).