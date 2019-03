Cruzeiro renova contratos de Egídio e Henrique até 2020

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a renovação dos contratos do lateral-esquerdo Egídio e do volante Henrique. Os vínculos de ambos se encerrariam ao fim desta temporada, mas agora foram ampliados pelo clube mineiro até dezembro de 2020.

Henrique tem 464 jogos disputados pelo Cruzeiro, com 27 gols marcados. O volante teve sua primeira passagem pelo time de 2008 a 2011, retornando em 2013. E venceu o Campeonato Brasileiro em duas oportunidades, assim como a Copa do Brasil. Além disso, já foi cinco vezes campeão mineiro.

Egídio já atuou em 170 partidas pelo Cruzeiro, tendo feito quatro gols. Ele teve uma primeira passagem pelo time de 2013 a 2015, voltando no começo do ano passado. E também já ganhou duas vezes o Brasileirão, além de duas vezes o Estadual e uma Copa do Brasil.

“Acredito que, acima de tudo, temos o compromisso de valorizar o trabalho daqueles que muito nos ajudam em nossas conquistas. Henrique e Egídio são atletas exemplares dentro e fora de campo. São grandes referências dentro do nosso elenco e, acima de tudo, são jogadores que gostam do Cruzeiro e defendem o nosso Clube com muita honra e lealdade. Estamos felizes por termos chegado aos acordos com os dois, pois sabemos que eles continuarão sendo peças importantes na busca pelos nossos objetivos”, afirmou o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá.

Com Egídio e Henrique como titulares e de contrato renovado, o Cruzeiro voltará a jogar em 7 de março, quando vai visitar o Huracán, na Argentina, para a sua estreia na Copa Libertadores.