Cruzeiro oficializa a renovação de contrato do meia Thiago Neves por dois anos

O Cruzeiro oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato do meia Thiago Neves. Após uma reunião na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o jogador assinou um novo vínculo com o clube mineiro, que terá duração até o final da temporada de 2020, com possibilidade de prorrogação para 2021.

Desde o final do Campeonato Brasileiro, no início do mês passado, especulações davam conta de uma transferência de Thiago Neves para o Grêmio, que poderia ceder o atacante Luan. Nada disso se concretizou e na última quinta-feira, na reapresentação do elenco, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, já havia anunciado a renovação do contrato, agora de forma oficial com a assinatura do meia.

Caso dispute 42 partidas nesta temporada, o vínculo de Thiago Neves será automaticamente renovado. “Sou muito feliz no Cruzeiro. Estou muito satisfeito com a renovação. Era o que todos nós queríamos. Obrigado, Nação Azul, pela força e incentivo que eu tenho recebido. Continuamos juntos em busca de todos os nossos objetivos”, declarou o meia, em declarações reproduzidas no site oficial do clube mineiro.

Thiago Neves tem um currículo vitorioso no Cruzeiro. O meia, com 33 anos, chegou ao clube no início de 2017 e desde então atuou em 112 jogos e marcou 32 gols. Já foi bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e campeão do Campeonato Mineiro também em 2018. Na última temporada foi artilheiro do time, ao lado de Arrascaeta, com 15 gols.

Pouco depois de assinar a renovação, Thiago Neves postou um vídeo com uma mensagem para a torcida. “Fala galera, o contrato acabei de renovar, coisa linda! Então, (agora é) treinar um treininho leve hoje (segunda-feira), tranquilo. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Tudo o que vocês queriam, eu queria também. Contrato novo, vamo que vamo!”, afirmou em suas redes sociais.