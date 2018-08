Cruzeiro encara o Fluminense por fim de sequência de seis jogos sem vitória

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, o Cruzeiro vai entrar em campo às 21 horas deste sábado, pela 21ª rodada do torneio, incomodado por causa do jejum de seis partidas sem vitória na competição. O adversário será o Fluminense, no Mineirão.

A urgência por um resultado positivo é tanta que o técnico Mano Menezes indicou que vai escalar o time titular neste sábado, atitude pouco comum quando o Cruzeiro tem na agenda um duelo eliminatório na quarta-feira. Neste meio de semana, a equipe mineira vai encarar o Flamengo, em casa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Vitória por 2 a 0 na partida de ida da competição continental garante boa vantagem para a equipe avançar às quartas de final. Já na Copa do Brasil, o time de Mano Menezes está nas semifinais, portanto o Brasileirão é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro em 2018, ano em que o clube venceu o Campeonato Mineiro, no primeiro semestre.

Se terminar a temporada sem ganhar nenhuma das competições mata-mata, o Cruzeiro só vai se classificar para disputar a Libertadores de 2019 se conquistar uma das vagas em disputa no Brasileirão. O time, porém, está sete pontos atrás do Atlético Mineiro, o atual sexto colocado e último entre as equipes que estariam se qualificando.

Reservas, Ezequiel e Ariel Cabral estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Rafael Sóbis, Sassá e Fred seguem lesionados e de novo serão desfalques certos. Recuperados de problemas físicos, Edílson e Raniel voltaram a ser relacionados – atacante tem mais chance de ser titular por causa do mau momento do argentino Hernán Barcos, alvo de vaias dos cruzeirenses.