Cruzeiro empata com Paraná e segue fora da zona de classificação da Libertadores

Em jogo com nove cartões amarelos e com direito à expulsão do técnico Rogério Micale por reclamação, Paraná e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Durival Brito, em Curitiba, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado não agradou ninguém. O Paraná vai para a parada da Copa do Mundo da Rússia na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos. O Cruzeiro, um dos favoritos ao título, termina a rodada fora da zona de classificação para a Copa Libertadores, com 18.

Sem o meia Thiago Neves, vetado com um edema na panturrilha direita, o Cruzeiro não conseguiu se impor contra o Paraná. A equipe celeste encontrou dificuldade para fazer a infiltração, já que teve pela frente um adversário totalmente voltado a se defender.

O Paraná optou por esperar um erro na boa defesa do visitante para abrir o placar, mas também não encontrou espaço. A tentativa, então, foi arriscar de fora da área. Thiago Santos tentou, mas a bola saiu por cima do gol. A resposta veio com Robinho, após lindo lance de Raniel. O meia mandou pela linha de fundo.

A melhor jogada do primeiro tempo foi acontecer apenas aos 45 minutos. Mancuello ganhou a dividida com o zagueiro adversário e arriscou o chute. O goleiro Thiago Rodrigues salvou com uma grande defesa.

O time mineiro voltou melhor para o segundo tempo e fez Thiago Rodrigues trabalhar logo de cara. O goleiro espalmou o arremate de Raniel. O atacante Rafael Sóbis ainda ficou com a sobra, mas chutou para fora.

Apesar do bom início mineiro, o jogo continuou morno até aos 19 minutos, quando Neris derrubou Patrick Brey dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Rafael Sóbis foi para a bola e abriu o marcador. A bola resvalou no travessão antes de parar no fundo das redes.

O Paraná buscou o empate aos 30 minutos. Júnior cruzou na medida para Silvinho. O atacante cabeceou para o chão e contou com um desvio do zagueiro para superar o goleiro Fábio e deixar tudo igual. A torcida, no final, vaiou a arbitragem.

Após esta rodada, o Brasileirão entra em pausa para a disputa da Copa do Mundo. Sendo assim, o Paraná só volta a campo no dia 18 de julho (quarta-feira), às 21 horas, contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador (BA). No dia seguinte, o Cruzeiro enfrenta o América-MG, às 19h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 1 CRUZEIRO

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Júnior, Neris, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Torito González (Jhonny Lucas) e Caio Henrique (Guilherme Biteco); Carlos (Alex Santana), Silvinho e Thiago Santos. Técnico: Rogério Micale.

CRUZEIRO – Fábio; Ezequiel, Dedé, Léo e Marcelo Hermes (Rafinha); Lucas Romero, Lucas Silva, Mancuello (Patrick Brey), Robinho e Rafael Sobis; Raniel (Sassá). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Rafael Sóbis (pênalti), aos 19, e Silvinho, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Carlos, Neris, Igor, Jhonny Lucas, Júnior, Guilherme Biteco, Rayan e Torito González (Paraná); Lucas Silva (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA – R$ 110.050,00.

PÚBLICO – 6.033 pagantes.

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).