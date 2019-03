Cruzeiro anuncia patrocinador principal e marca apresentação para Argentina

O Cruzeiro vai iniciar a sua participação na Copa Libertadores estampando a marca de um novo patrocinador master. Neste domingo, o clube mineiro anunciou o Banco Digi+, conta digital do Banco Renner, instituição financeira do Rio Grande do Sul, como seu novo apoiador.

A apresentação oficial do patrocínio, inclusive, vai ocorrer no palco da estreia do Cruzeiro na Libertadores. Será na quarta-feira, às 13 horas, em coletiva de imprensa em um hotel de Buenos Aires, onde o time mineiro vai encarar o Huracán no dia seguinte, às 19h.

Estarão presentes dirigentes do Cruzeiro, como o presidente Wagner Pires de Sá, e representantes do Banco Digi+, como o diretor presidente João Urbaneja. Eles revelarão detalhes do acordo, como tempo de duração, e também da parceria para o banco digital do clube mineiro, que será personalizado.

Já se sabe, porém, que o valor a ser recebido pelo Cruzeiro é variável. Existe uma parcela fixa, mas ela vai ser acrescida de acordo com a adesão dos torcedores do clube aos produtos da instituição financeira gaúcha, incluindo as contas do seu banco digital.

Antes de fechar com o Banco Renner, o Cruzeiro estampava nove marcas no seu uniforme. São elas: Umbro (material esportivo), Supermercados BH (mangas e parte inferior das costas), Consórcio Multimarcas (acima dos números), UninCor (omoplata), Camponesa (ombros), Fiat (barra frontal), Bem Protege (gola), ABC da Construção (calção) e Cruzeiro de Vantagens (calção).