Croácia derrota a Nigéria por 2 a 0 na estreia

A Croácia confirmou o favoritismo na estreia da Copa do Mundo e começou o torneio na Rússia com o pé direito ao vencer a Nigéria por 2 a 0 neste sábado, na Arena Kaliningrado, em Kaliningrado, para a festa dos mais de seis mil torcedores croatas no estádio. O duelo foi o primeiro da história entre as seleções em Mundiais e fechou a primeira rodada do Grupo D.

O resultado leva a Croácia à liderança do grupo, com três pontos. A Nigéria fica na lanterna, atrás de Argentina e Islândia, que empataram mais cedo por 1 a 1 no jogo de abertura da chave. Na segunda rodada da fase de grupos, os croatas voltam a campo na próxima quinta-feira para enfrentar os argentinos, em Nijni Novgorod. No dia seguinte, os nigerianos medem forças contra os islandeses, em Volgogrado. Foto: Reprodução / Twitter / HNS - CFF

Rivais no futebol espanhol, os meias cerebrais Ivan Rakitic, do Barcelona, e Luka Modric, do Real Madrid, não fizeram um grande jogo. Mas nem precisaram, pois do trio de quem mais se espera na Croácia, Mario Mandzukic, estrela da Juventus, foi o protagonista.

O centroavante fez muito bem o seu papel de pivô, ajudando na construção dos ataques e teve participação direta nos dois gols do triunfo. No primeiro, marcado na etapa inicial, cabeceou a bola que foi desviada por Etebo antes de entrar. Na etapa final, sofreu o pênalti que Luka Modric bateu com categoria para selar o resultado na etapa final.

Do lado nigeriano, pesou a juventude da seleção africana, que tem a média de idade mais baixa da competição, com 25,9 anos. Victor Moses e Obi Mikel, figuras centrais da Nigéria, até chamaram a responsabilidade e levaram perigo ao gol adversário em alguns lances, mas não conseguiram ser efetivos.

Sem muitos espaços para infiltrar em razão da forte marcação nigeriana, a Croácia apostou nos chutes de fora da área para abrir o placar no início da partida. Levou perigo com Perisic e Kramaric, em arremates que passaram próximos ao gol do goleiro Uzoho.

Aos poucos, a técnica dos croatas foi sobressaindo à marcação da seleção africana. Apesar de não fazer uma grande apresentação, a seleção europeia, liderada por Rakitic e Modric, permaneceu grande parte do tempo no ataque e contou com a sorte para chegar ao gol.

Aos 31 minutos, Modric cobrou o escanteio da direita, a bola foi desviada na primeira trave e chegou a Mandzukic, que cabeceou de peixinho e viu a bola tocar em Etebo antes de entrar. O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci deu o gol contra ao meia nigeriano.

Mikel e Moses, nos quais os nigerianos depositam grandes expectativas, apareceram no segundo tempo. Eles chamaram a responsabilidade e comandaram a Nigéria nas principais chances de ataque, mas não foram efetivos nas ações ofensivas. O lance mais perigoso saiu dos pés do jogador do Chelsea, que pecou na falta de capricho em finalização que passou perto da trave esquerda do goleiro Subasic.

Quando o jogo estava morno e a vitória simples pareceria que perduraria no placar, Sandro Meira Ricci viu um agarrão de Troost-Ekong em Mandzukic dentro da área e marcou a penalidade. Com categoria, Modric deslocou Uzoho e sacramentou a vitória croata.

FICHA TÉCNICA

CROÁCIA 2 x 0 NIGÉRIA

CROÁCIA – Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren e Strinic; Modric, Rakitic, Perisic, Kramaric (Brozovic) e Rebic (Kovacic); Mandzukic (Pjaca). Técnico: Zlato Dalic.

NIGÉRIA – Uzoho; Shehu, Balogun, Troost-Ekong e Idowu; Ndidi, Etebo, Moses, Iwobi (Musa) e Obi Mikel (Nwankwo) Ighalo (Iheanacho). Técnico: Gernot Rohr.

GOLS – Etebo (contra), aos 31 minutos do primeiro tempo; Modric (pênalti), aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rakitic e Brozovic (Croácia); Troost-Ekong (Nigéria).

ÁRBITRO – Sandro Meira Ricci (Fifa/Brasil).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 31.136 espectadores.

LOCAL – Arena Kaliningrado, em Kaliningrado (Rússia).