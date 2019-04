Criticado, Elias divide mérito de gol pelo Atlético-MG com restante do time

O volante Elias deu a volta por cima na goleada que levou o Atlético-MG para a final do Campeonato Mineiro neste domingo à tarde. O meio-campista marcou um dos gols da vitória por 5 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte. Criticado por boa parte da torcida, ele teve uma boa atuação e saiu de campo aplaudido.

Desde o ano passado, ele convive com críticas e chegou a ser vaiado durante algumas partidas do Campeonato Brasileiro. No início desta temporada, até negociou a sua transferência ao Internacional, mas continuou tendo a confiança do técnico Levir Culpi e permaneceu no clube.

Neste domingo, ele dedicou seu gol ao restante do elenco. “A gente vem trabalhando, a gente vem lutando todos os dias para passar pelas dificuldades. Então é um gol para todo mundo, não só meu, mas da equipe toda”, comentou o meio-campista.

O treinador atleticano também aproveitou o segundo jogo da semifinal para dar oportunidade a outros jogadores do elenco. Vinícius e Chará entraram no segundo tempo, enquanto Geuvânio, contratado junto ao Flamengo na semana passada, foi escalado como titular e deixou sua marca.

“O professor Levir me deu essa oportunidade de estar começando o jogo. É muito importante para mim, demonstrando porque eu vim para o Atlético-MG. Em todos os lugares que eu passei, eu me dediquei ao máximo. Aqui não vai ser diferente”, acrescentou Geuvânio.

O Atlético-MG vai começar a enfrentar o Cruzeiro na final, que começa no próximo domingo. Como teve a melhor campanha, o time alvinegro joga por dois empates para ser campeão.