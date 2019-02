Cristiano Ronaldo marca, Juventus vence e abre 14 pontos de vantagem na liderança

A Juventus segue em forte ritmo rumo ao oitavo título consecutivo do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira, na abertura da 24ª rodada, o time de Turim contou novamente com o apoio da torcida e a eficiência de Cristiano Ronaldo para superar o Frosinone por 3 a 0 e ampliar ainda a vantagem na liderança da tabela.

O triunfo levou a equipe aos 66 pontos, abrindo nada menos que 14 de vantagem sobre o Napoli (52), vice-líder que entrará em campo somente no domingo para duelar com o Torino, em casa. Já o Frosinone segue na penúltima colocação da tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos.

O triunfo desta sexta começou a ser construído logo aos 6 minutos de jogo. Com facilidade, Cristiano Ronaldo rolou para Dybala encher o pé e acertar o ângulo: 1 a 0. Dez minutos depois, após cobrança de escanteio na área, Mandzukic cabeceou na segunda trave, o goleiro deu rebote e Bonucci, dividindo com a zaga quase em cima da linha do gol, só empurrou para as redes.

No segundo tempo, a Juventus selou a vitória com Cristiano Ronaldo aos 18 minutos. Mandzukic investiu pela direita e, perto da linha de fundo, cruzou rasteiro para o português bater rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Marco Sportiello. Cristiano Ronaldo deixou sua marca e saiu de campo, substituído por Federico Bernardeschi, para evitar maior desgaste físico.

Com ampla vantagem no Italiano, a Juventus foca agora toda a sua atenção na Liga dos Campeões. Na quarta-feira, a equipe de Turim vai visitar o Atlético de Madrid, no jogo de ida das oitavas de final. A volta será no dia 12 de março, em solo italiano.