Crise atleticana não ilude Mano no Cruzeiro: ‘A gente está preparado para tudo’

A crise pela qual passa o Atlético-MG, com derrota por goleada sofrida diante do Cerro Porteño e sem treinador após a demissão de Levir Culpi, não ilude o técnico Mano Menezes, do Cruzeiro, para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro, domingo, às 16 horas, no Mineirão.

“Certamente afeta emocionalmente, mas isso não é positivo ou negativo. O jogo é que vai nos mostrar. Vai haver uma, duas alterações, pode haver alterações táticas. Pode nem haver. Mas pode haver alteração anímica, porque nessa hora você se junta. Você está recebendo críticas fortes. Os grupos são assim. A gente está preparado para tudo”, disse o técnico cruzeirense, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Mano chama a atenção para o fato de o Cruzeiro ter de confirmar na decisão do Mineiro a boa campanha que vem realizando na temporada. Em 18 jogos disputados em 2019, o time ainda não perdeu. São dez vitórias e quatro empates no Estadual.

“O pensamento é confirmar o bom momento, porque é essa realidade. Nós não ganhamos nada mesmo. Você precisa, no momento decisivo, confirmar isso, o seu valor. Temos um bom início de temporada, uma série de invencibilidade, mas você precisa, no momento decisivo, confirmar isso. Só assim tudo isso tem seu valor. Se formos campeões, a campanha será diferenciada. Aí sim vamos olhar para ela e ver a importância dela. Ela só nos serviu para trazer até aqui”, ressaltou o comandante.

O treinador espera que o Cruzeiro consiga tirar a vantagem do Atlético-MG, que, por ter melhor campanha na fase de classificação, pode ser campeão com dois empates ou com uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar na decisão.

“Estamos preparando para fazer uma boa metade de decisão. Em jogos entre equipes grandes, a responsabilidade é mais compartilhada pela vitória. Essa responsabilidade está mais compartilhada, eles têm as oportunidades, nós temos oportunidades, eles atacam. Nós atacamos. Tem momentos diferentes nos 90 minutos. E é isso que constrói a vitória, saber se comportar, de forma lúcida, inteligente, para tirar proveito de situações que nos favoreçam.”

Nas últimas dez decisões com o Atlético em campeonatos estaduais, o Cruzeiro venceu sete. Em compensação, o time alvinegro soma 44 títulos do Mineiro, contra 37 do rival.