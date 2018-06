Criciúma empata com Boa por 1 a 1 e tem sequência de vitórias interrompida

O Criciúma teve a sua sequência de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro Série B interrompida neste sábado. O clube catarinense recebeu o lanterna Boa no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), e ficou no empate pelo placar de 1 a 1. O duelo foi válido pela 10.ª rodada da competição.

Com a interrupção, o Criciúma perde a chance de deixar a zona de rebaixamento, mas fica na primeira posição dentro dela, em 17.º, com oito pontos. O Boa tem seis e segue na 20.ª colocação.

Tendo o apoio da torcida, o Criciúma começou o jogo buscando mais o campo de ataque e conseguiu abrir o placar logo aos 9 minutos. Após cobrança de falta de Elvis na área, Zé Carlos evitou a saída na pequena área e tocou para Fábio Ferreira colocar nas redes e fazer 1 a 0.

Os mineiros buscaram reação imediata e foram para cima. O empate saiu logo aos 16 minutos, quando Douglas Baggio arriscou de fora da área e deixou tudo igual.

Enquanto o Criciúma ficava com a bola, mas sem conseguir furar o bloqueio adversário, o Boa ia para cima. Lucas Taylor levou perigo aos 30 e aos 33 minutos, com dois chutes fortes que passaram perto do gol. Com os visitantes tentando uma pressão, o duelo se encaminhou para o intervalo e o primeiro tempo terminou empatado.

O mandante voltou melhor para a segunda etapa e dominou as ações nos primeiros minutos. Apostando em levantamentos na área, o Boa chegou a marcar aos 11 minutos com João Paulo, mas o gol foi anulado por uma falta do atacante. Com o jogo truncado, o time mineiro apostava mais em descidas rápidas ao ataque. Os catarinenses seguiram tomando a iniciativa, mas não conseguiram furar o bloqueio do rival e o duelo terminou igual.

O Boa voltará a campo pela 11.ª rodada da Série B na próxima sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Avaí, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). O Criciúma joga no próximo sábado, às 19 horas, contra o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 1 BOA

CRICIÚMA – Luiz; Sueliton, Nino, Fábio Ferreira e Marlon; Jean Mangabeira, Ralph (Vitor Feijão), Luiz Fernando (Alex Maranhão) e Elvis; João Paulo (Andrew) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

BOA – Fabrício; Lucas Taylor, Caíque, Artur Jesus e Elivélton; Amaral, Djavan, William Barbio (Igor), Leandro Canhoto (Bruno Tubarão) e Alyson; Douglas Baggio. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Fábio Ferreira, aos 9, e Douglas Baggio, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Sueliton, Jean Mangabeira e Marlon (Criciúma); Caíque, Artur Jesus, Igor e Lucas Taylor (Boa).

ÁRBITRO – Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

RENDA – R$ 73.020,00.

PÚBLICO – 4.058 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).