CRB sai na frente, mas leva virada do Londrina pela estreia na Série B em Maceió

Em dia iluminado do goleiro Matheus Albino, o Londrina venceu o CRB por 2 a 1, neste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa chegou a abrir o placar aos dois minutos, com Victor Rangel, mas o adversário buscou a virada ainda no primeiro tempo com Arthur Caculé e Alisson Safira.

O goleiro do Londrina, de apenas 24 anos, foi o personagem principal do jogo com pelo menos duas grandes defesas no decorrer da partida. Com a vitória fora de casa, o time do técnico Alemão fechou a estreia no G4 da Série B, com três pontos. O CRB, com o tropeço em casa, começa a competição sem somar pontos.

Com apenas dois minutos de jogo, o CRB já abriu o placar no estádio Rei Pelé. Recuado, Victor Rangel ajudou a dar o combate na saída de bola do Londrina e conseguiu recuperar a posse. O atacante dominou, cortou a marcação e mandou o chute do meio da rua. A bola bateu no travessão e morreu no fundo das redes de Matheus Albino, sem a menor chance de defesa.

Em meio à pressão inicial, o time da casa quase ampliou na sequência, aos 10 minutos. Maílson aproveitou uma saída errada da defesa, entrou na grande área e bateu cruzado, mas Matheus Albino conseguiu espalmar. Depois, aos 26, William Barbio deixou com Dirceu Lucas e o volante bateu colocado, para mais uma grande defesa do goleiro do Londrina.

Aos poucos, o time do Paraná conseguiu igualar o jogo e na primeira oportunidade de perigo, aos 38 minutos, já empatou o jogo. Anderson Oliveira passou pela marcação de Wellington Carvalho, levantou a cabeça e rolou nos pés de Artur Caculé, que só teve o trabalho de mandar para as redes. Na sequência, aos 43, Felipe Vieira pegou pela esquerda, cruzou à meia altura para o meio e Alisson Safira completou a virada para o Londrina.

No segundo tempo, o jogo voltou em ritmo acelerado. Aos 14 minutos, Arthur Caculé pedalou na frente da marcação, entrou na grande área e emendou o chute de perna esquerda, mas a bola explodiu no travessão. Depois, aos 16, William Barbio recebeu um cruzamento na segunda trave e testou à queima-roupa, mas Matheus Albino defendeu. No rebote, Victor Rangel tentou completar, mas o goleiro novamente mostrou serviço.

Com a posse de bola, o CRB trocava passes no campo de ataque, mas não conseguia encontrar espaço para surpreender o adversário, que colocou todos os seus jogadores na retranca. Aos poucos, o jogo foi caindo de ritmo e o Londrina conseguiu administrar a vitória fora de casa.

No próximo sábado, às 19 horas, pela segunda rodada da Série B, o Paraná recebe o CRB no estádio Durival Brito, em Curitiba. O Londrina vai jogar contra o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio do Café, em Londrina (PR), na sexta-feira, às 19h15.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 2 LONDRINA

CRB – Edson Mardden; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Guilherme Mattis e Igor; Claudinei, Dirceu Lucas (Zé Carlos) e João Paulo (Guilherme Costa); William Barbio, Mailson (Felipe Ferreira) e Victor Rangel. Técnico: Marcelo Chamusca.

LONDRINA – Matheus Albino; Raí Ramos, Sílvio, Augusto e Felipe; Matheus Bertotto, Arthur Caculé (Matheus Bianqui) e Anderson Leite (Rômulo); Marcinho, Alisson Safira (Uelber) e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão.

GOLS – Victor Rangel, aos 2, Arthur Caculé, aos 38, e Alisson Safira, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Albino, Anderson Oliveira e Alisson Safira (Londrina).

ÁRBITRO – José Claudio Rocha Filho (SP).

RENDA – R$ 23.048,00.

PÚBLICO – 1.842 pagantes (2.488 no total).

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).