CRB quebra série vitoriosa da Ponte Preta e deixa a zona de degola da Série B

Após duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta voltou a perder. O time paulista visitou o CRB, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 11.ª rodada, e volta para casa com uma derrota por 2 a 0.

Com a vitória, o CRB deixa a zona do rebaixamento momentaneamente, assumindo a 16.ª posição com 11 pontos. No entanto, Oeste e Criciúma se enfrentam neste sábado, no complemento da rodada, e qualquer resultado recoloca o time alagoano dentro da degola. A Ponte Preta, com 14 pontos, ocupa a 12.ª posição, apenas três pontos acima do próprio CRB.

O time alagoano começou melhor e não demorou para abrir o placar. Aos 10 minutos, Mazola cruzou na medida e o volante Lucas apareceu de surpresa dentro da área para desviar de cabeça para o fundo do gol. A Ponte Preta tentou responder ainda no primeiro tempo, mas faltava criatividade para criar lances de perigo contra a meta defendida por João Carlos.

Após o intervalo, a situação ficou ainda mais complicada para o time paulista. Logo aos quatro minutos, Murilo Henrique acertou Claudinei com um lance perigoso e foi expulso, deixando os visitantes com um jogador a menos.

Na sequência, mais polêmica. Neto Baiano cobrou falta direto para o gol e superou o goleiro Ivan. Jogadores, torcida e comissão técnica do CRB já comemoravam quando o árbitro goiano Eduardo Tomaz de Aquino Valadão anulou o lance marcando falta dos jogadores alagoanos que estavam na barreira.

Aos 28 minutos, Willians Santana marcou o segundo gol. E desta vez valeu. O atacante recebeu cruzamento de Edson Ratinho, dominou, deu lindo drible no goleiro e tocou para o gol vazio, garantindo a vitória.

A Ponte Preta volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o CSA, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), na partida que abre a 12.ª rodada da Série B. O CRB só joga no dia 23, sábado, quando recebe o Paysandu em mais uma partida no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 0 PONTE PRETA

CRB – João Carlos; Edson Ratinho, Anderson Conceição, Everton Sena e Rafael Carioca (Diogo Matheus); Lucas, Claudinei, Leilson (Tinga) e Diego Rosa (Willians Santana); Mazola e Neto Baiano. Técnico: Júnior Rocha.

PONTE PRETA – Ivan; Igor Vinícius, Léo, Renan Fonseca e Orinho; Nathan, André Castro (Luis Ali), Paulinho (João Vitor) e Murilo Henrique; André Luis (Felipe Saraiva) e Júnior Santos. Técnico: João Brigatti.

GOLS – Lucas, aos 10 minutos do primeiro tempo; Willians Santana, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Tinga (CRB); Nathan e João Vitor (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO – Murilo Henrique (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).