Craque do Paulistão, Jean Mota admite surpresa com grande fase no Santos

O Santos não foi campeão paulista, mas o brilho de Jean Mota foi reconhecido no evento de premiação do torneio estadual, realizado na noite de segunda-feira. O meia deixou a festa em uma casa noturna de Campeonato Paulista com três troféus, por foi eleito o craque da competição e também para a seleção do torneio. Além disso, foi agraciado como artilheiro do torneio. E revelou surpresa por tanto sucesso.

“Se eu falar que imaginava tudo isso, será mentira. Era cotado para ser emprestado. Acreditava em mim, mas não em uma reviravolta tão rápida. Estou vivendo meu melhor momento e feliz por ter dado a volta por cima”, afirmou Jean Mota em entrevista ao SporTV.

No Santos desde 2016, o meia sempre foi visto como uma peça útil do elenco, com mais de cem jogos disputados nas três primeiras temporadas pelo clube, especialmente por sua polivalência – foi diversas vezes improvisado como lateral-esquerdo -, mas nunca conquistou a titularidade.

Esse cenário levou o Santos a até cogitar negociá-lo antes do início de 2019. Mas o meia conseguiu dar a volta por cima no time, se tornando peça fundamental e brilhando no Paulistão, com sete gols marcados em 15 jogos. E dividiu os méritos pelo melhor momento da sua carreira com o técnico Jorge Sampaoli.

“Jogador é movido pela confiança. Sampaoli me ajudou muito dentro e fora de campo para eu jogar em alto nível e receber esses prêmios. Sou muito grato”, afirmou, avaliando que o argentino foi peça fundamental para alterar o rumo da sua carreira.

Jean Mota, que tem contrato com o Santos até junho de 2022, soma nove gols marcados em 22 duelos disputados pelo clube nesta temporada por diferentes competições. E o seu próximo compromisso vai ser na quarta-feira, quando visitará o Vasco em São Januário para o duelo de volta da quarta fase da Copa do Brasil – na ida, com um gol do meia, venceu o time carioca por 2 a 0.