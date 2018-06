Coutinho celebra estreia próxima na Rússia: ‘Lutamos bastante para estar aqui’

A contagem regressiva para a estreia do Brasil na Copa do Mundo está prestes a se encerrar. Após enfrentar turbulências na caminhada até a Rússia, o que incluiu a queda de Dunga e a contratação de Tite, a seleção chega ao torneio como uma das favoritas ao título, condição que tentará confirmar a partir deste domingo, quando vai enfrentar a Suíça, em Rostov-on-Don, a partir das 15 horas (de Brasília).

Um dos personagens dessa caminhada foi Philippe Coutinho, que disputou 13 jogos nas Eliminatórias pelo Brasil, com quatro gols marcados, o mais especial deles no clássico com a Argentina, vencido por 3 a 0, em novembro de 2016. “Lutamos bastante para estar aqui. Esperamos começar com o pé direito no primeiro jogo. Trabalhamos bem nos anos que antecederam a Copa, então, vamos chegar preparados”, afirmou, à CBF TV.

Philippe Coutinho fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou as duas últimas edições da Copa América e, agora, aos 26 anos, terá a experiência de participar da primeira Copa do Mundo da sua carreira. “Esperei tanto por esse momento e estou sonhando com esse título”, admitiu o meia, que trocou o Liverpool pelo Barcelona no início do ano.

A seleção brasileira iniciou a sua preparação para a Copa em 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), depois passando por Londres, onde treinou, e indo a Liverpool e Viena, para amistosos contra Croácia e Áustria, vencidos por 2 a 0 e 3 a 0, respectivamente.

Assim, Philippe Coutinho assegura que o Brasil chega bem preparado à Copa. “Todas as etapas são importantes. Essas foram as fases finais, com os amistosos, treinos em Londres e em Sochi, onde temos estrutura e também um ambiente perfeito para os treinos. Agora é colocar em campo”, concluiu.