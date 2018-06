Coutinho admite que ansiedade atrapalhou seleção em estreia na Copa

O meia Philippe Coutinho, da seleção brasileira, concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira com grande tom de autocrítica. O jogador afirmou que o empate em 1 a 1 no domingo, com a Suíça, na estreia da Copa do Mundo, foi fruto principalmente de ansiedade e de erros da equipe para buscar a melhor forma de criar jogadas, falhas que precisarão ser corrigidas até o fim desta semana.

Na sexta, em São Petersburgo, o Brasil encara a Costa Rica pela segunda rodada da Copa do Mundo com a missão de recuperar os pontos perdidos. “O primeiro jogo envolve muita coisa. É Copa do Mundo, jogo difícil. Tem outros fatores com todo mundo ansioso no momento. Criamos bastante, claro, mas não jogamos o que vínhamos jogando nas Eliminatórias. Mas temos que manter a cabeça boa”, disse.

Coutinho foi o autor do gol do Brasil em Rostov, enquanto Zuber igualou para os suíços. Na opinião do meia do Barcelona, a equipe cometeu erros de estratégia. “Faltou trabalhar mais a bola pelos dois lados, e não só pela esquerda. O professor Tite falou nos vestiário que a gente poderia ter virado mais o jogo. Às vezes a gente pega a bola e quer atacar, criar jogada e fazer gol. Faltou equilíbrio para girar mais a bola e entrar na defesa no momento certo”, explicou.

Segundo o meia, esses problemas são solucionados para a partida contra a Costa Rica, pois entre os trabalhos realizados pela comissão técnica, está o de justamente fortalecer a parte mental do time. “Tite parece um psicólogo. Ele conseguiu colocar na nossa cabeça a importância de estar mentalmente forte. Todos nós conseguimos isso, e é algo importante. A gente tem que contornar esse momento”, afirmou.

A força psicológica tem sido usada no momento para superar a frustração pelo empate na estreia. Foi a primeira vez desde 1978 que o Brasil não ganhou o primeiro jogo que disputou na Copa. “A gente queria muito ganhar. Estava todo mundo com vontade. Foi um jogo difícil. Temos que manter a cabeça boa, trabalhar forte e fazer o que fizemos nas Eliminatórias para jogar bem e merecer vencer”.

A seleção volta aos treinos na tarde de quarta-feira. A atividade será fechada, pois logo no início da noite a equipe viaja para São Petersburgo, local do compromisso de sexta-feira.