Courtois aprova uso do VAR na Liga dos Campeões: ‘Tem de ajudar o futebol’

Goleiro do Real Madrid e da seleção da Bélgica, Thibaut Courtois aprovou a decisão da Uefa de inserir o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) a partir das oitavas de final da atual edição da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o jogador vai defender o time espanhol contra o Ajax, na Holanda, na partida de ida do confronto eliminatório.

“Eu gosto do VAR. Na última Copa do Mundo, tivemos uma experiência muito boa, todos os países estavam favoráveis. Foi muito bem usado no Mundial. Falta a gente conhecer as regras em alguns casos, a intervenção tem de acontecer após um erro manifesto. Tem de existir para ajudar o futebol. Pode ir contra você em um impedimento ou o contrário. É bom para o futebol ser mais justo”, comentou o goleiro.

Contratado pelo Real Madrid antes do início da atual temporada, Courtois crê que a equipe pode ganhar pela quarta vez consecutiva um título da Liga dos Campeões, conquista que seria inédita na carreira do belga. “Todo ano que perguntarem quem é o favorito a vencer esse torneio, quase todos os jogadores vão responder que é o Real, por causa da equipe forte e da experiência”, disse o goleiro.

O time de Courtois também disputa os títulos da Copa do Rei, na qual empatou por 1 a 1 contra o Barcelona no jogo de ida da semifinal, e do Campeonato Espanhol. Na liga nacional, o Real Madrid tem seis pontos de desvantagem para a equipe catalã, líder da competição com 51 pontos após 23 rodadas.

Perguntado sobre a possível conquista da tríplice coroa, o goleiro foi cauteloso. “Devemos jogar partida a partida. Não podemos pensar na volta da Copa do Rei. Ainda temos de enfrentar o Ajax, o Girona, o Levante, que sempre são complicados. Quando chegarmos ao fim da temporada, veremos se teremos de optar por alguma competição e tomara que nós estejamos vivos nas três”, discursou o belga.

Para a partida desta quarta-feira, é possível que Courtois e o Real Madrid não contem com Raphael Varane na zaga. O francês é dúvida porque enfrenta um quadro de gripe e, por isso, pode ser substituído pelo espanhol Nacho Fernández.