Correção: Holandês Björn Kuipers será árbitro do jogo do Brasil contra Costa Rica

A nota enviada anteriormente continha erro no título e na matéria. O árbitro de vídeo do jogo do Brasil não será o esloveno Damir Skomina. Os responsáveis pelo VAR serão divulgados nesta quinta-feira. Segue a versão corrigida:

Após as polêmicas no jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, a Fifa decidiu escolher um árbitro experiente para apitar o segundo compromisso da equipe na Rússia. Nesta quarta-feira, a entidade anunciou que o holandês Björn Kuipers, de 45 anos, será o responsável por dirigir o duelo contra a Costa Rica, nesta sexta, em São Petersburgo, pelo Grupo E.

Björn Kuipers é árbitro Fifa desde 2006 e já trabalhou nesta edição da Copa do Mundo – na última sexta-feira, no triunfo do Uruguai por 1 a 0 sobre o Egito, que transcorreu sem maiores polêmicas. Ele distribuiu dois cartões amarelos no confronto, ambos para os africanos, que cometeram 12 faltas, seis a mais do que os sul-americanos.

Agora, então, voltará a trabalhar uma semana depois, sob a pressão da CBF, irritada com o trabalho do mexicano César Ramos no empate por 1 a 1 contra a Suíça, em Rostov, no último domingo. Ele será auxiliado pelos compatriotas Sander Van Roekel e Erwin Zein. Os eslovenos Damir Skomina e Jure Praprotnik serão o quarto árbitro e o árbitro reserva, respectivamente. Os responsáveis pelo árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) serão divulgados nesta quinta-feira.

Há quatro anos, Björn Kuipers esteve no Brasil para o Mundial. E foi ele que apitou o clássico em que a Itália venceu a Inglaterra por 2 a 1, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela fase de grupos, na qual ainda trabalhou em outro duelo europeu – a goleada da França por 5 a 2 sobre a Suíça, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi o juiz do triunfo da Colômbia por 2 a 0 sobre o Uruguai, pelas oitavas de final.

Um ano antes, Björn Kuipers também esteve no Brasil para trabalhar na Copa das Confederações. E ele traz boas lembranças para a seleção, pois além de ter apitado a vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Nigéria, também comandou a final da competição, em que a seleção venceu fácil a Espanha por 3 a 0.

O longo currículo de Björn Kuipers também passa por competições europeias, como as edições de 2012 e de 2016 da Eurocopa e a final da Liga dos Campeões de 2014 – o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 4 a 1, em duelo definido na prorrogação após a equipe arrancar o empate nos acréscimos do segundo tempo. Em 2017, dirigiu a final do Mundial Sub-20, enquanto que neste ano comandou a decisão da Liga Europa.

A aposta da Fifa em Björn Kuipers é uma tentativa de evitar polêmicas no segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Na estreia, a seleção reclamou de falta em Miranda no gol de empate da Suíça e também de um suposto pênalti em Gabriel Jesus quando o placar estava em 1 a 1. A entidade rejeitou as reclamações da CBF e negou acesso aos áudios e vídeos do árbitro de vídeo.