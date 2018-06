Coritiba vence o CRB, se reabilita e mantém os 100% dentro do Couto Pereira

O Coritiba se recuperou rapidamente da derrota para o Londrina ao vencer o CRB pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, no estádio Couto Pereira, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o rival na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Coritiba segue com 100% de aproveitamento dentro de casa e brigando pelas primeiras colocações. Agora, com 17 pontos, contra apenas sete do CRB, que tem uma das piores defesas da competição, com 17 gols sofridos e dentro da zona de rebaixamento.

Para o duelo, Eduardo Baptista resolveu mexer no time. Ele realizou cinco mudanças, incluindo a entrada do veterano Alecsandro, que fez seu primeiro jogo com o treinador no comando. Do outro lado, Cleiton Xavier era a principal referência do CRB.

Com mais posse de bola, o Coritiba foi cirúrgico para sair na frente diante do CRB. O time paranaense chegou apenas uma vez com perigo, mas acabou abrindo o marcador. Em cruzamento de William Matheus, Yan Sasse subiu livre para colocar a bola no fundo das redes.

O time alagoano equilibrou as ações no fim e faltou um pouco mais de sorte para empatar. Aos 44 minutos, Diego fez linda jogada pelo lado esquerdo, passou como quis pelo marcador e cruzou na cabeça de Diego Rosa. O atacante mandou caprichosamente no travessão.

O segundo tempo caiu muito de produção. O CRB voltou um pouco melhor e chegou a ter o domínio do jogo. No entanto, pecava na qualidade técnica. A melhor chance nos primeiros 30 minutos saiu com Mazola. O atacante apareceu bem pela esquerda e chutou na rede pelo lado de fora.

Eduardo Baptista tentou dar uma chacoalhada no time e colocou Iago Dias e o jovem Nathan, que estreou com a camisa do Coritiba, com apenas 18 anos. A equipe paranaense melhorou e só não ampliou pois João Carlos segurou a cabeçada de Alecsandro.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Avaí na sexta-feira, às 21h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. No sábado, às 16h30, o CRB pega o CSA no Rei Pelé, em Maceió, como visitante no clássico local.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 X 0 CRB

CORITIBA – Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e William Matheus; Vitor Carvalho, Alisson Farias (Nathan), Yan Sasse (Wellington Simião), Chiquinho (Iago Dias) e Vinícius Kiss; Alecsandro. Técnico: Eduardo Baptista.

CRB – João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Diego; Lucas, Claudinei, Cleiton Xavier, Alípio (Mazola) e Leilson (Rafael Costa); Diego Rosa (Willians Santana). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS – Yan Sasse, aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS – Vitor Carvalho, Thalisson Kelven e Yan Sasse (Coritiba); Alípio e Everton Sena (CRB).

RENDA – R$ 80.836,00.

PÚBLICO – 5.340 pagantes.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).