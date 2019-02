Coritiba surpreende e demite técnico Argel Fucks às vésperas de semifinal

A diretoria do Coritiba surpreendeu na noite desta sexta-feira ao anunciar a demissão do técnico Argel Fucks e do auxiliar Galeguinho. Para a semifinal do Estadual, o time deve ser comandado por Matheus Costa, integrante da comissão permanente do clube.

Na atual edição do Campeonato Paranaense, a equipe se classificou para a semifinal do primeiro turno como vice-líder do Grupo B e enfrenta o Cascavel, no próximo domingo. No entanto, pesou contra o treinador a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira, com a derrota por 3 a 2 para a URT, em Patos de Minas.

Em 18 jogos desde a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, o treinador teve pouco menos de 50% de aproveitamento com seis vitórias, oito empates e quatro derrotas.