Corinthians visita o Guarani no reencontro com Osmar Loss

O Corinthians enfrenta o Guarani nesta quarta-feira, às 19h15, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista no jogo que marcará o reencontro com um técnico que ajudou a formar.

Osmar Loss foi efetivado de auxiliar para treinador no time alvinegro após a saída de Fábio Carille em maio do ano passado. Mas ele ficou por apenas 25 jogos na função, com dez vitórias, dez derrotas e cinco empates. Rebaixado novamente a auxiliar, tirou um período de férias para a Europa e depois acertou com o Guarani.

Gaúcho de 43 anos, Loss tem uma ligação íntima com o Corinthians, o seu adversário desta noite. Lá, trabalhou entre 2013 até 2018. Conquistou duas vezes 2015 e 2017 – a Copa São Paulo Júnior. Em 2015 foi emprestado ao Bragantino, mas só durou 12 jogos no cargo. A partir de 2017 assumiu a função de auxiliar técnico corintiano.

Carille, que retornou ao Corinthians em dezembro após passagem de sete meses pelo Al Wehda, fará uma mudança no Corinthians em relação à estreia contra o São Caetano: a entrada Léo Santos na zaga no lugar de Marllon. O treinador vem revezando o companheiro de Henrique no setor defensivo. O titular deverá ser Manoel, inscrito na terça-feira no Paulistão, mas fora do jogo desta quarta.

O meia-atacante Sornoza ganhará mais uma chance como ponta esquerda no esquema tático 4-2-3-1. O equatoriano disse na sua chegada que prefere atuar centralizado, mas foi testado até agora somente pelos lados.

Quem também segue no time por falta de alternativa é o lateral-esquerdo Danilo Avelar. Depois de terminar o Campeonato Brasileiro na reserva de Carlos Augusto, o jogador voltou a ganhar uma chance neste início de temporada pois o principal concorrente está com a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20.

No comando do ataque, Gustagol ganhará mais uma oportunidade entre os titulares. O provável titular, Mauro Boselli, ainda ficou fora da lista de relacionados, mas já está regularizado. A tendência é que fique ao menos no banco de reservas no jogo contra a Ponte Preta, sábado.

No reencontro com o Corinthians, Loss promete um Guarani agressivo para buscar a reabilitação, uma vez que perdeu na estreia para o Bragantino, por 1 a 0. “Tenho grandes e boas lembranças do Corinthians, mas agora estou vivendo um outro momento de minha carreira. Agora estou do outro lado, e, por isso, preciso me doar ao máximo aqui ao Guarani. Mas vai ser emocionante ver os dois times alinhados no campo”, afirmou.

A base da escalação deve ser a mesma do último jogo. “A gente busca manter um padrão neste começo, para ganhar entrosamento e corpo. Então, até os últimos instantes, a gente decide. Temos uma equipe preparada, mas eu não costumo divulgar antes. É uma possibilidade de usar dois laterais pela esquerda, não só por ser muito forte o lado direito do Corinthians, mas também para termos uma rotina. É importante dar tempo para as coisas acontecerem”, justificou.

A única mudança deve ser a entrada de Lucas Crispim no meio de campo na vaga de Carlinhos. Ele já era cotado para atuar na primeira rodada, mas sentiu um desconforto muscular na reta final da preparação que o tirou do jogo. Recuperado, deve ter a oportunidade de começar jogando.

Mas houve uma baixa de última hora. O lateral Lenon foi vetado por uma lesão muscular grave, inclusive, podendo ficar fora do time por dois meses. Como Léo Príncipe, emprestado pelo Corinthians, ainda não está inscrito, o técnico deve ser obrigado a improvisar o volante Fabrício Bigode.

Por determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo, o jogo contra o Corinthians terá apenas torcedores do Guarani no Brinco de Ouro.