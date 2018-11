Corinthians visita Atlético-PR para se livrar do rebaixamento

O Corinthians visita o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de garantir a permanência na elite nacional em 2019.

Para que isso aconteça, o time alvinegro precisa abrir ao menos sete pontos do rebaixamento – a distância hoje está em seis pontos. No duelo, o técnico Jair Ventura deve repetir a escalação de maneira inédita. Desde que assumiu a equipe, ele nunca manteve os mesmos titulares de um jogo para o outro. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

O volante Thiaguinho continua na equipe mesmo com a volta de Douglas, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vasco (1 a 0) por ter sido expulso contra o Cruzeiro. “É um privilégio ser escolhido no meio de tantos jogadores bons. Tenho que agradecer e trabalhar forte”, disse o novo titular da posição.

Além dele, outro que ganhará nova chance é o meia-atacante Matheus Vital, autor do gol sobre o Vasco. Ele segue na vaga de Romero, que está na seleção paraguaia e só estará à disposição de Jair Ventura para a partida contra a Chapecoense, domingo, na Arena Corinthians.

O treinador relacionou o lateral-esquerdo Carlos Augusto, mas a tendência é que o jogador comece no banco de reservas, pois se reapresentou somente nesta quarta-feira depois de defender a seleção brasileiro sub-19 em amistoso contra a Colômbia, terça-feira, em Goiânia. Com isso, Danilo Avelar se mantém entre os titulares.

Ficaram de fora da lista do jogo o goleiro Walter e o atacante Jonathas, ambos por opção do treinador. A assessoria de imprensa do clube informou que o goleiro não foi relacionado por causa do revezamento com o reserva Caíque. O atacante perdeu espaço no Corinthians após a fraca apresentação no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e não vem treinando nem no time reserva.