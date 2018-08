Corinthians vence o Paraná e encerra jejum de 4 jogos

O Corinthians conseguiu fazer as pazes com a vitória no Brasileirão neste sábado, após quatro jogos de jejum. O time paulista recebeu o Paraná na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 21ª rodada da competição e venceu pelo placar de 1 a 0.

De volta ao caminho das vitórias, o resultado deixa o time da capital paulista com 29 pontos somados, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Já o Paraná é o lanterna, com 15 pontos. Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O Corinthians começou bem o jogo e chegou a acertar a trave com Jadson já nos primeiros minutos. O Paraná, por sua vez, se encontrou em campo no decorrer da partida e criou, ao menos, três importantes situações de gol. Mas foi o time paulista quem marcou. Aos 35 minutos, Henrique ganhou pelo alto e abriu o placar após cobrança de escanteio. O placar ainda quase foi ampliado, em finalização de Roger na trave, já nos acréscimos.

Na volta dos vestiários, o Corinthians esteve superior em campo e criou as melhores chances, sem ter maiores trabalhos para administrar o resultado. A situação melhorou para o time da casa aos 29 minutos, quando o Paraná teve o volante Leandro Vilela foi expulso. Em vantagem numérica, os mandantes não tiveram maiores problemas para confirmar a vitória.

O Corinthians volta a jogar em casa na próxima rodada, a 22ª. Dessa vez contra o Atlético-MG, em jogo marcado para o próximo sábado, às 21h. Já o Paraná visitará o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife-PE, às 16h do domingo, dia 2 de setembro.