Corinthians terá Régis como novidade nas quartas de final do Paulistão

O técnico Fábio Carille já começou a pensar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Para a fase decisiva, ele poderá fazer duas alterações na lista de 26 inscritos do Corinthians na competição.

Um dos jogadores que poderá ser relacionado pela primeira vez é o meia Régis, contratado junto ao Bahia. O treinador só não definiu quem sairá do grupo. “Tem times interessados em jogadores que não vem sendo muito aproveitado. Então vamos aguardar uma definição”, afirmou.

O zagueiro uruguaio Bruno Méndez, outro atleta que chegou recentemente, continua de fora. O jogador de 20 anos ainda está em fase de adaptação e o Corinthians já tem quatro zagueiros inscritos na competição: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

Carille aproveitou a primeira fase do Paulistão para testar o elenco e durante as 12 rodadas iniciais utilizou a maioria dos jogadores do grupo. “Já disse outras vezes que esse é o mais equilibrado que trabalhei no Corinthians. Tenho mais peças, mais alternativas. Agradeço ao presidente. Imaginei que fossem chegar menos jogadores. Está sendo muito bom”, disse.

Para a próxima fase, Carille terá também o retorno de Gustavo, que ficou de fora dos quatro últimos jogos. Boselli, seu substituto, deixou o campo na vitória sobre o Ituano com dor no joelho e será avaliado.

O Corinthians enfrentará a Ferroviária nas quartas de final. As datas e horários dos jogos serão definidos nesta quinta-feira, às 11h, em congresso da Federação Paulista de Futebol. O time alvinegro fará o primeiro jogo fora de casa no final de semana e receberá a equipe de Araraquara no meio da próxima semana.