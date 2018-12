Corinthians sonda possível empréstimo do atacante Gabriel

O Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atacante Gabriel, o Gabigol, que estava emprestado ao Santos neste ano e pertence à Inter de Milão. A diretoria do clube paulista tenta acertar com o atleta também por empréstimo e ofereceu outros atletas do elenco para o time italiano.

O Flamengo é o principal concorrente entre os clubes brasileiros. Gabigol também chegou a manifestar o desejo de atuar pela equipe rubro-negra, que na próxima temporada disputará a Copa Libertadores, enquanto o Corinthians conseguiu apenas a vaga para a Copa Sul-Americana.

Também pesa a favor dos cariocas o fato de o centroavante não querer atuar em um rival regional do Santos. Inicialmente, Gabigol pensa em se apresentar à Inter de Milão no início de janeiro e se reunir com a diretoria do clube para saber se será aproveitado.

“Para mim, ser citado em grandes times (brasileiros) é sempre um motivo de muito orgulho. Respeito todas as equipes, todos sabem do meu carinho pelo Santos, mas abro as portas para todos os times”, afirmou o atacante ao participar de um evento na tarde de quarta-feira, em São Paulo.

Gabigol terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro, com 18 gols. Além dele, o Corinthians também tenta a contratação do atacante Diego Tardelli, que na quarta-feira se despediu do futebol chinês. Os dois chegariam sem custos e o clube paulista teria somente que arcar com o salário.

O Corinthians, oficialmente, também está sem técnico. O clube demitiu Jair Ventura na segunda-feira, mas está apalavrado com Fábio Carille, que deve fazer mais dois jogos com o Al-Wehda, antes de retornar ao Brasil. O Corinthians pagará ao clube árabe multa de US$ 700 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) pela rescisão contratual.