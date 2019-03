Corinthians, Santos e Flu decidirão vagas em casa na 3ª fase da Copa do Brasil

A CBF definiu nesta sexta-feira, em um sorteio realizado na sua sede no Rio de Janeiro, os mandos de campo para os 10 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians, Santos e Fluminense terão a chance de definirem os seus duelos como mandantes, enquanto que Botafogo e Vasco jogarão como visitante na rodada de volta.

Os 10 vencedores passarão à quarta fase, que é a última antes das oitavas de final, quando entrarão os oito times que se classificaram à Copa Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Athletico-PR, Atlético-MG e São Paulo), o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro (Fortaleza), o vencedor da Copa do Nordeste (Sampaio Corrêa) e o ganhador da Copa Verde (Paysandu).

De acordo com Manuel Flores, diretor de competições da CBF, há três datas disponíveis para a realização da terceira fase da Copa do Brasil: 13/03, 03/04 e 10/04. A disputa agora é diferente das fases anteriores, com jogos de ida e volta. Além disso, os gols fora de casa não servem como critério de desempate. Desta forma, em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Em datas a serem confirmadas, o Corinthians fará o jogo de ida contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, e decidirá a classificação na Arena Corinthians, em São Paulo. O Santos enfrentará o Atlético Goianiense como visitante, em Goiânia, na ida e o Fluminense viajará até o Mato Grosso para encarar o Luverdense na primeira partida do duelo.

Com a realização de um sorteio casado por conta de interesses dos canais de TV que fazem a transmissão das partidas, Botafogo e Vasco jogarão primeiro no Rio de Janeiro e viajarão ao Sul do País na rodada de volta. O time de General Severiano reeditará a final de 1999 contra o Juventude, vencida pelo clube gaúcho, e o de São Januário enfrentará o Avaí.

São nove jogos confirmados até o momento, restando ainda um devido ao imbróglio envolvendo Aparecidense-GO e Ponte Preta, em confronto ainda da etapa inicial. Existe uma pendência jurídica em relação ao jogo, anulado pelo STJD.

O duelo terminou 1 a 0 para o time goiano, mas acabou sendo anulado por causa de interferência externa. A CBF só vai marcar outra partida após o julgamento de recurso da Aparecidense, ainda sem data determinada. O vencedor deste confronto vai pegar, ainda pela segunda fase, o Bragantino-PA, fora de casa.

Confira a rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil:

Botafogo-RJ x Juventude

Luverdense x Fluminense

Vasco x Avaí

Atlético-GO x Santos

Vila Nova x Bragantino-PA/Aparecidense-GO ou Ponte Preta

Ceará x Corinthians

ABC x Santa Cruz

CRB x Bahia

Chapecoense x Criciúma

Botafogo-PB x Londrina