Corinthians renova com Cássio e Fagner até 2022

O Corinthians renovou nesta segunda-feira os contratos do goleiro Cássio e do lateral-direito Fagner até o fim de 2022. Os jogadores já tinham vínculo até 2021 e acertaram por mais um ano.

Os dois atletas e o meia Jadson são as principais referências do clube e também recebem os salários mais altos, no limite do teto colocado pela diretoria. O anúncio da renovação foi feito pelo “Loko da Fiel”, robô que envia mensagens aos torcedores pelo WhatsApp. Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Não é a primeira vez que o clube usa dessa estratégia. A confirmação do técnico Fábio Carille e o acordo com o banco Mineiro BMG como patrocinador master foram feitos também pelo robô.

Cássio está no Corinthians desde 2012 e já levantou oito taças pelo time alvinegro. Fagner foi revelado pela base da clube, mas se firmou na equipe e começou a ganhar destaque a partir de 2014, contribuindo para quatro títulos.

O lateral-direito chegou a ser sondado pelo Flamengo no início deste ano, mas as negociações não avançaram. “As coisas estão muito boas para mim e para minha família. Quero construir uma história no clube ainda”, comentou Fagner.

“Quero agradecer à torcida e meu companheiros de trabalho. Espero nos próximos anos conquistar muitos títulos, alegrias e vitórias. Obrigado a todos por mais essa conquista”, disse Cássio.