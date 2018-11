Corinthians perde para o Botafogo no Rio e continua ameaçado pelo rebaixamento

Foto: Nayara Halm - Fotoarena - Estadão Conteúdo

O Corinthians mais uma vez teve uma atuação ruim fora de casa, perdeu para o Botafogo por 1 a 0 neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e continua próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, após 32 rodadas. Foi o oitavo jogo seguido do time sem vitória longe de seus domínios, com seis derrotas e dois empates. O último triunfo na casa do adversário foi em 29 de julho, na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, em Brasília.

Com um futebol apático, de pouca criatividade no setor ofensivo, o time do técnico Jair Ventura se manteve em 11.º lugar com 39 pontos, a cinco de distância da degola. A equipe carioca foi a 38 e agora está em 13.°, um pouco mais aliviado desta situação incômoda.

Corinthians e Botafogo agora têm a semana livre para se preparar para os clássicos estaduais da 33.ª rodada, ambos no sábado. O time paulista receberá o São Paulo na Arena Corinthians, na capital paulista, às 17 horas, enquanto que os cariocas vão encarar o Flamengo novamente no estádio do Engenhão, às 19 horas.

As equipes demonstraram que não à toa estão na parte de baixo da tabela de classificação. Talvez por causa do mau momento, os dois times priorizaram antes de qualquer coisa a marcação. O Botafogo se arriscou um pouco mais e saiu na frente do marcador. Após cobrança de escanteio, aos 27 minutos, Ralf tentou afastar o perigo, mas mandou contra a própria meta.

O Corinthians, como de costume, tinha dificuldade para chegar ao ataque. O chileno Ángelo Araos passou a etapa inicial escondido. Os volantes Ralf e Gabriel tentavam fazer a ligação direta para os atacantes, mas o Botafogo apertava a marcação e afastava o perigo.

Pedrinho foi o jogador que mais se movimentou, mas faltava alguém para jogar com ele. Danilo, esforçado, não desempenhou bem o papel de centroavante e sua melhor jogada foi um toque de calcanhar para Fagner, que cruzou na área para ninguém.

Romero não voltou para o segundo tempo por causa de uma pancada no tornozelo esquerdo – Clayson o substituiu. Jair Ventura também tentou dar mais ofensividade com a entrada do centroavante Roger na vaga do volante Gabriel. O time melhorou. Pedrinho seguia buscando o jogo. Os corintianos reclamaram de pênalti não assinalado após Marcinho derrubar Roger sem bola na área.

O Botafogo passou a assustar nos contra-ataques e Rodrigo Lindoso, de cabeça, acertou a trave de Cássio. O Corinthians respondeu e quase empatou no último lance. Léo Santos desviou à queima-roupa e o goleiro paraguaio Gatito Fernández, em seu primeiro jogo após se recuperar de uma lesão no punho esquerdo que o deixou de fora por seis meses, fez milagre para garantir a vitória dos anfitriões.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 0 CORINTHIANS

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Jean (Matheus Fernandes), Leo Valencia e Renatinho (Rodrigo Pimpão); Erik e Brenner (Aguirre). Técnico: Zé Ricardo.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Gabriel (Roger), Pedrinho, Ángelo Araos e Romero (Clayson); Danilo (Matheus Vital). Técnico: Jair Ventura.

GOL – Ralf (contra), aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Henrique e Léo Santos (Corinthians); Leo Valencia (Botafogo).

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA – R$ 195.995,00.

PÚBLICO – 19.132 pagantes (21.463 no total).

LOCAL – Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).