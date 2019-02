Corinthians leva susto, mas vira sobre o Avenida e avança

Foto: Léo Pinheiro - Dia Esportivo - Estadão Conteúdo

O Corinthians sofreu muito para passar de fase na Copa do Brasil. Depois de estar perdendo por 2 a 0 em plena Arena, o time de Fábio Carille superou o Avenida-RS por 4 a 2 na noite desta quarta-feira pela segunda fase. O time alvinegro só conseguiu a virada aos 42 minutos do segundo tempo. O empate levaria a partida para os pênaltis. Estreante na competição, a equipe gaúcha fez seu primeiro jogo fora do Rio Grande do Sul.

O Corinthians já tinha sofrido na primeira fase da Copa do Brasil. Diante do Ferroviário, o time empatou por 2 a 2 e só avançou nos critérios de desempate – o time tem melhor colocação no ranking da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o sofrimento foi ainda maior. Agora, vai enfrentar Ceará ou Foz do Iguaçu na próxima fase. O local da partida será definido em sorteio.

O técnico Fábio Carille decidiu manter a escalação que havia vencido o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, no domingo. Isso significava nova aposta em Clayson como atacante pelos lados do campo, Pedrinho e Sornoza como armadores e Gustavo como referência na área.

Manter a escalação não significou a repetição do padrão de jogo do clássico. Pelo contrário. Desatento na defesa e com muitas dificuldades para acompanhar o ritmo forte do rival, o time de Carille levou dois gols em nove minutos. O primeiro saiu logo aos três. Após cobrança de escanteio, Flávio Torres cabeceou e abriu o placar. O lance representou uma falha recorrente da defesa neste início de temporada. Dos 12 gols sofridos pelo Corinthians, nove saíram de cruzamentos na área.

Ainda atordoada, a defesa falhou novamente. Henrique não dominou e a bola sobrou para Tito chutar cruzado. Cassio não defendeu. Estupefatos, os corintianos demoraram para assimilar os dois golpes.

Nem a bola parada de Sornoza, principal arma dos últimos jogos, mostrava a eficiência habitual. A melhor chance saiu com Clayson, que cruzou rasteiro e Gustavo tentou de letra para grande defesa de Fabiano. Carille decidiu uma alteração radical e trocou o volante Ralf pelo atacante Vagner Love. O esquema inicial estava desfeito e o Corinthians decidiu buscar o empate com dois centroavantes.

O cruzamento só funcionou no final do primeiro tempo. Pedrinho levantou na área e Henrique, no papel de centroavante, diminuiu: 2 a 1. Novamente, a bola aérea salvou o time, que teve vários problemas para criar jogadas e furar a retranca do time gaúcho. O Corinthians tinha muita dificuldades para tomar a iniciativa do jogo.

No início do segundo tempo, o desenho tático ficou claro: o Corinthians pressionaria e o Avenida exploraria os contra-ataques. Nesse contexto, Tito chutou de longe, rasteiro, e acertou a trave de Cássio. Quase o terceiro do time gaúcho.

Vagner Love entrou bem no jogo. Com boa movimentação e presença na área, ele se tornou o jogador mais atuante do time paulista. Isso ficou claro em dois lances perigosos. Aos 17, ele tabelou com Fagner e chegou à área para finalizar. Dez minutos depois, acertou um chute na trave. As boas chances começaram a se tornar mais frequentes. Sornoza fez boa cobrança de falta, que passou raspando. Novamente Vagner Love chutou de fora e Fabiano rebateu – Gustavo chegou atrasado para concluir.

Aos 31, o Corinthians conseguiu o empate. Após cobrança de falta de Sornoza, Danilo Avelar desviou de cabeça. Pela primeira vez, a Arena Corinthians inflamou. A alegria dos corintianos veio aos 42 minutos. O atacante Gustavo, que não fez boa partida, saiu da área e deu ótimo passe para Junior Urso. O volante chutou fraco, mas contou com o desafio na zaga para definir a virada por 3 a 2

Mesmo abatido, o Avenida tentou o empate, mas cedeu espaço. Mais tranquilo, o Corinthians conseguiu trocar passes e armou boa jogada, que contou com grande finalização de Gustavo. O atacante fez seu oitavo gol na temporada e deu cores de festa para uma partida que foi de puro sofrimento até os 42 do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 4 x 2 AVENIDA

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Vagner Love), Junior Urso, Sornoza (Boselli), Pedrinho e Clayson (Sergio Díaz); Gustavo. Técnico: Fábio Carille.

AVENIDA – Fabiano; Felipe Cordeiro (Alexandre), Yuri, Claudinho e Márcio; Carlinhos (Tiago), Jô e Felipe Manoel; Tito (Maurício), Welder e Flávio Torres. Técnico: Fabiano Daitx.

GOLS – Flávio Torres, aos três, Tito, aos nove, e Henrique, aos 46 minutos do primeiro tempo. Danilo Avelar, aos 31, Junior Urso, aos 42, e Gustavo, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Caio Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Fabiano, Márcio, Felipe Manoel.

RENDA – R$ 664.493,50.

PÚBLICO – 21.120 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).