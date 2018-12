Corinthians joga contra o Grêmio para confirmar vaga na Copa Sul-Americana

O Corinthians visita o Grêmio neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, em partida que deve marcar a despedida do técnico Jair Ventura e do meia Danilo. O treinador deve dar lugar a Fábio Carille, em fase de negociação. Neste último duelo, ainda tenta a primeira vitória como visitante à frente do time. Um triunfo garante a equipe na Copa Sul-Americana do ano que vem.

Danilo, de 39 anos, não teve o contrato renovado pela diretoria e se despede como um dos grandes ídolos da história do clube: em nove temporadas, conquistou oito títulos. Contra o Grêmio, o veterano deverá começar no banco de reservas. “Tem o jogo de domingo contra o Grêmio e na segunda-feira começarei a trabalhar para o ano que vem. Já estão me colocando em vários times. Por um lado é bom porque a gente vê que tem mercado”, comentou.

O meio-campista avisou que pretende atuar por mais uma temporada e que conversou com a diretoria do clube para voltar como dirigente. “Tivemos uma conversa muito boa com Duílio (Monteiro Alves, diretor de futebol) e o Andrés (Sanchez, presidente). As portas estão abertas. Tudo na vida tem seu momento. Espero que seja um até breve. Voltar seria um sonho. Saí com as portas abertas e isso é o principal”, afirmou o jogador.

Jair Ventura optou por manter formação semelhante ao da última rodada – empate sem gols contra a Chapecoense, em São Paulo -, com um quarteto ofensivo formado por Pedrinho, Mateus Vital, Jadson e Romero. A única novidade na escalação será a entrada do volante Gabriel na vaga de Ralf, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.