Corinthians fica próximo de acerto com o meia Sornoza, do Fluminense

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação do meia Sornoza, do Fluminense. Entre os clubes está praticamente tudo acertado. A equipe paulista pagará cerca de US$ 2 milhões (cerca de R$ 7,8 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador e cederá por empréstimo, a pedido do time carioca, o meia Marquinhos Gabriel e o lateral-esquerdo Moisés.

Para o negócio ser sacramentado falta apenas acertar a transferência dos atletas. O Fluminense já entrou em contato com os agentes dos jogadores e agora aguarda a resposta sobre o interesse em defender o time carioca. Marquinhos Gabriel estava emprestado ao Al-Nassr, dos Emirados Árabes Unidos, e Moisés disputou a última temporada pelo Botafogo. O Corinthians deve continuar pagando integralmente o salário desses dois atletas e também o do equatoriano.

Sornoza está de férias em seu país e, se confirmado, se reapresentará junto com o restante do elenco do Corinthians em 3 de janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. O meio-campista chegou ao Fluminense em 2017, contratado junto ao Independiente Del Valle, do Equador.

No time tricolor disputou 96 jogos e marcou 10 gols. No Corinthians ele chegará para ajudar Jadson na armação das jogadas e suprir a saída do meia Rodriguinho, que em julho foi negociado com o Pyramids, do Egito.

Além de Sornoza, o Corinthians também está tentando a contratação do meia Luan, do Atlético-MG, e do zagueiro Leandro Castán, do Vasco. Nos três casos, o clube deve ceder jogadores por empréstimo. O atacante Clayson, os zagueiros Pedro Henrique e Marlon podem ser envolvidos nas negociações.