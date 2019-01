Corinthians faz 8 a 0 e avança às quartas

O Corinthians não tomou conhecimento do Visão Celeste-RN nesta quarta-feira e garantiu seu lugar nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a maior goleada da competição até agora, a equipe paulista aplicou 8 a 0 no rival potiguar, na Arena Barueri, diante de 17 mil torcedores.

Com o folgado placar, o Corinthians superou as vitórias do Grêmio sobre o São Raimundo-RR, do Avaí sobre a Inter de Limeira e do Fluminense sobre o Parnahyba-PI, todas por 7 a 0, na primeira rodada da fase de grupos. A partida disputada na noite desta quarta fechou a fase de oitavas de final e agora restam apenas oito dos 128 times que iniciaram a competição. Foto: Eduardo Carmim / Agência O Dia / Estadão Conteúdo

Nas quartas de final, o adversário será o Grêmio, que eliminou o Audax, também nesta quarta-feira, com vitória por 3 a 0 no Estádio José Liberatti, em Osasco. Os outros confrontos já definidos são entre Cruzeiro e São Paulo, Guarani e Figueirense, e Vasco e Volta Redonda.

Em Barueri, o Corinthians começou a construir o placar com um bonito gol de falta de Fabrício Oya, aos 11 minutos da primeira etapa. Ainda antes do intervalo, o centroavante Nathan marcou duas vezes para ampliar a vantagem para 3 a 0.

Na etapa final, Igor, Rafinha, Mantuan e João Celeri, duas vezes, também marcaram e transformaram a vitória em goleada. O técnico Eduardo Barroca ainda aproveitou para mexer bastante no time e poupar algumas das principais peças devido à sequência de jogos que vem enfrentando na competição.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Atlético-MG 0 x 2 Volta Redonda

Grêmio 3 x 0 Audax

Coritiba 0 x 3 Vasco

Corinthians 8 x 0 Visão Celeste-RN

Confira os confrontos das quartas de final:

Cruzeiro x São Paulo

Guarani x Figueirense

Corinthians x Grêmio

Vasco x Volta Redonda