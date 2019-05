Corinthians ensaia time titular e testa Matheus Vital na vaga de Pedrinho

O Corinthians trabalhou na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava com novidades em campo para o próximo compromisso do time. O técnico Fábio Carille comandou uma atividade em campo reduzido durante 40 minutos em que indicou novidades na formação titular e contou com o retorno de dois jogadores que se recuperam de lesões: o zagueiro Henrique e o volante Júnior Urso.

Autor do gol no empate por 1 a 1 com o Vasco, no último sábado, em Manaus, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Matheus Vital treinou no time titular na vaga de Pedrinho, que foi para a equipe reserva. Alguns jogadores foram poupados do trabalho para evitar desgaste, como o goleiro Cássio, o volante Richard e o atacante Clayson. O trio permaneceu na área interna em atividades para prevenir lesões.

Carille esboçou o time titular, só com jogadores de linha, com a seguinte formação: Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Sornoza; Matheus Vital, Boselli e Vagner Love. Os reservas treinaram com: Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Gabriel, Júnior Urso e Jadson; Pedrinho, Régis e Janderson.

O próximo jogo do time corintiano, sábado, em casa, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, pode marcar ainda os retornos de Henrique e Júnior Urso, ambos em recuperação de problemas na coxa direita. O primeiro não joga desde 21 de abril, data da conquista do Campeonato Paulista sobre o São Paulo, em Itaquera, e o segundo atuou pela última vez no dia 14, dia da primeira partida da decisão do Estadual.