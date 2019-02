Timão enfrenta Racing em ‘maior desafio’ de Carille

O técnico Fábio Carille vai testar sua força no Corinthians na estreia da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, em Itaquera. O adversário é o Racing, um dos líderes do Campeonato Argentino e algoz da equipe na mesma competição em 2017. Um tropeço em casa pode comprometer a confiança cega que a torcida deposita em Carille, considerando a irregularidade no Paulistão. O treinador considera o jogo “o maior desafio até agora”.

No início do ano, Carille previa dificuldades com o entrosamento dos novos contratados – até agora foram dez confirmados. Mas afirmou que podia ser cobrado a partir do sexto jogo do Paulistão. Os números não são favoráveis: três derrotas, duas vitórias e um empate. Com essa campanha, o time está fora da zona de classificação no torneio estadual. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Na Copa do Brasil, o time tomou sufoco no único jogo feito até agora e conseguiu a classificação nos critérios de desempate depois de um 2 a 2 diante do Ferroviário, do Ceará. O grande resultado do time na temporada foi a vitória sobre o Palmeiras fora de casa, por 1 a 0.

Os resultados ruins são reflexo de atuações fracas. O treinador confessa que ainda não encontrou um padrão tático em 2019. Em alguns jogos, ele reeditou o esquema de 2017. Em outros, forçou a jogada aérea.

A equipe precisa de mais profundidade e peca pela falta de objetividade. São poucos atletas dribladores. Das dez contratações, apenas André Luiz e Gustavo são incisivos. E o elenco também está devendo. Os reforços ainda não conseguiram grandes atuações, como o volante Ramiro e o meia Sornoza. “O Carille passa a forma de jogar e quem executa são os jogadores. Temos buscado uma forma de melhorar. É nítido que precisamos melhorar”, disse o meia Jadson.

Como o padrão tático não está definido, o time vai depender das individualidades. E a principal delas é o atacante Gustagol. Ele se firmou como principal atacante da equipe ao aproveitar o período de adaptação de Vagner Love e Mauro Boselli. É o artilheiro do time na temporada com cinco gols em oito jogos. E, curiosamente, faz sua estreia em um torneio continental.

Revelado pelo Taboão da Serra em 2014, foi contratado pelo Criciúma e teve breve passagem pelo Nacional, de Portugal, onde disputou só torneios nacionais. “Vai ser minha primeira vez. Acho que deve ser muito diferente, ainda mais contra um time argentino, que deve bater bastante (risos).”

O time tem dúvida no gol. Com dores na coxa direita, Cássio não treinou e pode ficar fora da estreia na sul-americana.

MOURINHO COMENTARISTA – Os torcedores do Corinthians têm novos canais para ver a estreia na Copa Sul-Americana. Na internet, os jogos serão exibidos pela DAZN, novo serviço de streaming. O jogo vai ser mostrado na página do Facebook e no canal do YouTube da nova plataforma gratuitamente. O potencial é grande: 128 milhões de pessoas se conectam mensalmente ao Facebook no Brasil. Os comentários na internet serão do técnico José Mourinho, multicampeão europeu, mas hoje desempregado.

Na tevê aberta, o jogo da Arena Corinthians será televisionado pela Rede TV!, que está retomando as transmissões esportivas e também exibe os jogos do Campeonato Italiano. A emissora também vai mostrar o jogo de volta do Corinthians, no dia 27 de fevereiro, na Argentina.