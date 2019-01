Timão encaminha saída de Dutra e busca clube para G. Augusto

Depois de retornar de empréstimo do Fluminense, o atacante Junior Dutra foi liberado pelo Corinthians para acertar a transferência com um clube dos Emirados Árabes Unidos. A diretoria não revelou o nome do futuro time do atleta, pois o negócio ainda não foi sacramentado.

Dutra tem contrato com o Corinthians até o final do ano e a expectativa é que defenda o Al-Nasr, atual clube do meia Marquinhos Gabriel, que ainda pertence ao time paulista. Marquinhos está na mira do Grêmio e do Fluminense, mas o clube árabe conta com ele para a próxima temporada.

Giovanni Augusto é outro jogador que o Corinthians espera definir o quanto antes seu futuro. O meio-campista se reapresentou na semana passada após defender o Vasco na última temporada, mas não será utilizado pelo técnico Fábio Carille.

O centroavante Jonathas e o lateral-esquerdo Moisés também não devem seguir na equipe. Mas ainda sem nenhuma proposta, eles estão treinando com o restante do elenco neste início de temporada. Moisés retornou de empréstimo do Botafogo e ocupou a vaga de Carlos Augusto entre os reservas – o jovem lateral está com a seleção brasileira sub-20.

No início da semana, o São Bento confirmou acerto com o atacante Bruno Paulo, por empréstimo. O Corinthians já garantiu na atual temporada o empréstimo de outros atletas: Mantuan (Ponte Preta), Marlone (Goiás), Camacho (Atlético-PR), Jean (Botafogo), Matheus Vidotto (Figueirense), Paulo Roberto (Fortaleza), Guilherme (Bahia) e Matheus Matias (Ceará).

Dos jogadores que estavam emprestados na última temporada, o único que receberá nova chance no Corinthians é o centroavante Gustavo, o Gustagol, destaque do Fortaleza, campeão da Série B. Camacho foi cogitado para retornar, mas a chegada de Ramiro e Richard fizeram com que a diretoria renovasse o vínculo dele com o Athlético-PR.