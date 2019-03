Corinthians empresta zagueiro Léo Santos ao Flu, mas continuará pagando salários

O zagueiro Léo Santos, do Corinthians, foi emprestado ao Fluminense até o final desta temporada. O anúncio oficial foi feito pelo clube carioca na tarde desta quarta-feira. O atleta de 20 anos terá os seus salários pagos pelo time paulista.

Com a negociação, o time paulista pretende valorizar o jogador, que teria poucas oportunidades de atuar no elenco corintiano. Atualmente, o treinador Fábio Carille elegeu Henrique e Manoel como zagueiros titulares. As opções no banco de reservas são Marllon, Pedro Henrique e o uruguaio Bruno Méndez, que ainda não foi apresentado oficialmente.

Se houver uma proposta na próxima janela de transferências, o Fluminense não poderá segurar o jogador. O time paulista detém 70% dos direitos federativos do defensor e precisará repassar nenhum porcentual para o clube carioca em caso de eventual transferência.

A negociação não tem relação com a venda do meia equatoriano Sornoza ao Corinthians no começo do ano. Revelado pelo clube paulista, o defensor atuou em 41 partidas e fez um gol. Nesta temporada, fez apenas quatro jogos. O Fluminense buscava reposição desde a venda de Ibañez para o Atalanta, da Itália.

Léo Santos já está treinando no Rio de Janeiro, mas ainda não foi apresentado oficialmente. O zagueiro também vai enfrentar forte concorrência no Fluminense. O elenco tricolor tem Digão e Matheus Ferraz como titulares, além dos reservas Paulo Ricardo, Frazan e Nathan Ribeiro.