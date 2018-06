Corinthians de Loss desafia o líder Flamengo no Maracanã

Clubes de maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians têm tudo para protagonizar um grande jogo no Maracanã, às 16 horas, palco ideal para um confronto de tamanha importância e que consegue um raro momento em que as duas equipes chegam em bons momentos no Campeonato Brasileiro.

O time carioca inicia a rodada como líder e o paulista caiu para o sexto lugar após os resultados do último sábado, mas tem a chance de alcançar os mesmos 17 pontos dos flamenguistas. Após um início ruim, com duas derrotas seguidas, Osmar Loss ganhou confiança no comando do Corinthians e terá pela frente seu maior desafio até o momento. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Outro motivo que enche os corintianos – principalmente o treinador – de confiança é o fato de o Corinthians ter um desempenho melhor quando enfrenta equipes de maior expressão e que saem mais para o jogo. Pelo menos era assim na época de Fábio Carille.

“A concentração precisa ser igual em todos os jogos, mas é a cabeça que comanda isso e, às vezes, nos impede de fazer grandes partidas”, justificou o goleiro Walter. “Você pega o Flamengo, por exemplo. É um time que trabalha mais a bola e deixa espaço. É jogo que Jadson e Rodriguinho gostam. A partida fica mais gostosa, com mais finalizações”, completou o goleiro.

Dois “Diegos” causam preocupação e atenção especial entre os corintianos. O meia e o goleiro. “Tem de ver quem vai jogar, mas é uma grande equipe. Temos de neutralizar o Diego, que é um baita jogador. Diego Alves está pegando muito também, tem duas ou três partidas que está fazendo a diferença”, completou Walter.

Por causa da importância do jogo, Osmar Loss deixará de lado a ideia de poupar jogadores que estão mais cansados e vai levar a campo o que ele tem de melhor. Só ficará fora quem realmente não tiver condições físicas de atuar.

Uma das novidades é a volta do volante Maycon, que cumpriu suspensão na rodada passada. O volante ensaia o adeus ao clube, já que defenderá o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após a Copa do Mundo.

No início do Brasileirão, quando ainda era comandado por Carille, o Corinthians traçou a meta de chegar até a paralisação do torneio para a Copa entre os cinco mais bem colocados. Para se aproximar da meta, um bom resultado neste domingo é fundamental, já que, além de somar pontos, ainda evitaria que o líder aumente a vantagem na classificação.