Corinthians contrata o zagueiro Lucão junto ao São Paulo

O Corinthians acertou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Lucão, que pertence ao São Paulo, mas estava emprestado ao Estoril, de Portugal. O jogador de 22 anos deve assinar vínculo por duas temporadas com seu novo clube.

Como o contrato do defensor acabaria em 3 de junho de 2019, os dois clubes paulistas acertaram uma transação sem envolver dinheiro, apenas a divisão dos direitos econômicos. O time do Morumbi aceitou a liberação do defensor sem custos com a condição de ficar com 40% dos direitos do jogador de 22 anos. O Corinthians ficará com os 60% restantes. Foto: Reprodução / Twitter / Estoril

O técnico Fábio Carille, que deu aval para a contratação, acredita ser possível recuperar o jogador, que despontou como promessa, mas alternou altos e baixos no São Paulo até ser “encostado” definitivamente.

Um dos jogos emblemáticos do zagueiro no São Paulo foi no Campeonato Brasileiro de 2017, diante do Atlético-MG. Depois de falhar no gol da vitória do rival e ser vaiado, ele declarou que estava deixando o clube. “Enquanto eu estiver aqui, eles (torcedores) sempre vão pegar no meu pé. Mas para a alegria de muitos, já já eu estou indo embora”, disse na época.

Lucão não disputa uma partida oficial desde 3 de março de 2018, a derrota do Estoril para o Braga por 6 a 0, pelo Campeonato Português. Em agosto do ano passado, já de volta ao São Paulo, ele foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo.

Lucão é o 12º reforço do Corinthians para 2019. Até então, o clube já havia contratado os zagueiros Manoel e Bruno Méndez – que ainda não foi anunciado oficialmente -, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Júnior Urso, Richard e Ramiro, o meia Sornoza e os atacantes André Luís, Boselli, Gustavo Silva e Vagner Love. O time ainda negocia o retorno de Guilherme Arana, que atua na Sevilla, da Espanha.

Nesta terça-feira, Carille agradeceu a diretoria pelo alto número de contratações. “Quero agradecer, porque foi acima do esperado, e com possibilidade de mais chegadas. Estamos trabalhando para isso”, afirmou em entrevista coletiva.