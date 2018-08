Corinthians contabiliza 180 cadeiras quebradas por torcida do Colo-Colo na Arena

O Corinthians contabilizou 180 cadeiras quebradas no setor dos visitantes, após a vitória por 2 a 1 contra o Colo-Colo, quarta-feira, na Arena Corinthians, na partida que definiu a eliminação da equipe nas oitavas de final da Libertadores.

Antes do início do jogo, houve confronto entre policiais e torcedores chilenos. O motivo teria sido a instalação de uma faixa da torcida visitante. Imagens das câmeras de tevê captaram a ação da polícia contra os torcedores e a presença de crianças.

Embora em número reduzido, os torcedores chilenos fizeram grande festa na Arena Corinthians. No final do primeiro, quando o jogo estava empatado por 1 a 1, eles foram os únicos ouvidos no estádio. No final do jogo, comemoraram a classificação como se fosse a conquista de título.

É a segunda vez que a Arena Corinthians sofre com o vandalismo de torcedores chilenos. No ano passado, na Copa Sul-Americana, torcedores da Universidad de Chile quebraram 218 cadeiras do setor. A conta foi enviada para o clube chileno, que cobriu os prejuízos.

Naquela ocasião, chilenos arrancaram cadeiras da arena para atirá-las contra os corintianos. Depois, eles jogaram esses assentos destruídos nos próprios policiais, que responderam com violência. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, a PM prendeu cinco torcedores que teriam iniciado o quebra-quebra e a ação irritou os demais chilenos. No total, 26 chilenos foram presos, mas acabaram liberados depois de algumas semanas.