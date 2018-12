Corinthians confirma contratação do volante Richard, ex-Fluminense

O volante Richard é o novo reforço do Corinthians. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube anunciou a contratação do meio-campista, de 24 anos, que estava no Fluminense e chegará ao clube com um contrato válido pelas próximas quatro temporadas, até o final de 2022.

Richard é o quarto reforço anunciado pelo Corinthians para o próximo ano. Antes, o clube havia contratado os atacantes André Luis e Gustavo Mosquito e o lateral-direito Michel Macedo. Os dois últimos, inclusive, chegaram a treinar no CT Joaquim Grava nas últimas semanas.

O Corinthians não deu maiores detalhes financeiros sobre a negociação que fez Richard trocar o Fluminense pela equipe paulista. O volante estava desde a metade de 2017 no time carioca, sendo que foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o América Mineiro, na rodada final do Campeonato Brasileiro deste ano, um resultado que evitou o rebaixamento da equipe à Série B.

A chegada ao Corinthians também representa um retorno para Richard, pois o volante iniciou a sua carreira no futebol do Estado, pelo Comercial. Depois, passou por Atlético Sorocaba e Atibaia, antes de se transferir ao Fluminense.

Richard terá concorrência para buscar a titularidade no meio-campo corintiano. Afinal, Ralf terminou a temporada 2018 como titular. E o elenco, agora novamente sob o comando de Fábio Carille, também conta com Gabriel como outra opção para a função.

Com a presença de Richard, o elenco do Corinthians se reapresenta após o período de férias em 3 de janeiro, no CT Joaquim Grava, iniciando a pré-temporada. O primeiro jogo da equipe por uma competição oficial em 2019 vai ser contra o São Caetano, em casa, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista, que tem o dia 20 de janeiro como sua data-base.