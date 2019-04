Corinthians confirma ausência de Junior Urso na decisão

O volante Junior Urso foi vetado pelo departamento médico e desfalcará o Corinthians na final do Campeonato Paulista com o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, em Itaquera. O jogador não se recuperou da lesão na coxa direita e ficou fora da lista de relacionados para a decisão do torneio.

Foto: Rodrigo Gazzanel - Ag. Corinthians

O técnico Fábio Carille fechou neste sábado o treino para os jornalistas. Mas a assessoria de imprensa divulgou a lista com 29 jogadores para a final e a única baixa é a de Junior Urso. O zagueiro Henrique, que havia ficado fora do trabalho no campo na sexta-feira, está entre os relacionados.

A comissão técnica comandou um tático voltado para movimentação. Os relacionados continuam concentrados no hotel Gildásio Matos Miranda. Urso se machucou no primeiro tempo do jogo de ida com o São Paulo e já desfalcou o time alvinegro na quarta-feira, na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense pela Copa do Brasil.

Em seu lugar, o treinador tem como opções Ramiro ou Richard. Se optar pelo primeiro, Vagner Love e Pedrinho disputam vaga no lado direito do ataque para atuar ao lado de Gustavo e Clayson. Se escolher o segundo, Ramiro deve ser deslocado para o setor ofensivo.

Carille não deu pistas da escalação durante a semana, mas a tendência é que o time entre em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e Jadson; Vagner Love, Gustagol e Clayson.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Filipe e Walter.

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel.

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes: Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho.

Meias: Araos, Fabrício Oya, Jadson, Marquinhos, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes: André Luis, Boselli, Clayson, Gustavo, Gustavo Silva e Vagner Love.