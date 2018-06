Corinthians chega ao Rio para enfrentar o Flamengo com 22 relacionados

Em busca da segunda vitória sob o comando do técnico Osmar Loss, o Corinthians chegou neste sábado ao Rio para enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão, com 22 jogadores relacionados.

A novidade em relação ao time que venceu o América-MG, quinta-feira, é o volante Maycon, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Neste sábado, o alvinegro treinou no CT Joaquim Grava e encerrou a preparação para a partida. Os atletas que estiveram em campo na quinta-feira fizeram trabalhos físicos e de recuperação. Os demais realizaram trabalho em espaço reduzido, de finalização e de bola parada com Osmar Loss.

Maycon será titular contra o Flamengo. Com o volante, a equipe ganha em poder de marcação, ao mesmo tempo em que ganha com os arremates do volante de fora da área.

Apesar do reforço, o técnico não terá a presença do atacante Romero, que segue em recuperação das dores no quadril e no músculo adutor da coxa direita e está fora da partida.

Outros desfalques são Emerson Sheik e Danilo, que também estão em tratamento no departamento médico, assim como Renê Junior, Clayson e Ralf, que se recuperam de lesões antigas. Já o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner estão com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Confira os relacionados do Corinthians para o jogo deste domingo:

Goleiros: Walter e Caíque;

Laterais: Sidcley, Juninho Capixaba, Mantuan e Léo Príncipe;

Zagueiros: Henrique, Balbuena e Pedro Henrique;

Volantes: Gabriel, Maycon e Paulo Roberto;

Meias: Mateus Vital, Rodriguinho, Jadson, Pedrinho, Marquinhos Gabriel e Thiaguinho;

Atacantes: Roger, Kazim, Júnior Dutra e Matheus.