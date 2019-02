Corinthians aposta em Sornoza para avançar na Copa do Brasil

Se o atacante Gustavo tem sido o artilheiro do Corinthians na temporada 2019, o grande responsável pelas assistências é o meia Sornoza. Ele deu quatro passes para os dez gols que o time fez até agora. Todos saíram de bola parada.

Os passes do equatoriano serão importantes no jogo desta quarta-feira, diante do Avenida-RS, adversário que vai atuar fechado, em Itaquera, a partir das 21h30, explorando os contra-ataques para tentar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Se o jogo terminar empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Sornoza reconhece que ainda está se adaptando ao time dirigido por Fábio Carille. Contratado como um dos grandes reforços para a temporada, ele ainda não teve uma atuação brilhante, mas tem sido efetivo nas jogadas de bola parada.

“A gente sabe onde tem de colocar a bola”, diz o jogador de 25 anos que veio do Fluminense. “Ainda não estou adaptado 100%, mas estou procurando dar o meu melhor para ajudar os colegas. O técnico está contente com meu trabalho, mas ainda falta para chegar ao nível que quero”.

Carille vai conseguir repetir a escalação pela primeira vez desde que voltou ao Corinthians neste ano. O time deve ser o mesmo que venceu o São Paulo por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista, no último domingo, também em Itaquera.

A repetição da equipe pode evitar alguns sustos que o time tomou na primeira fase do torneio. Em Londrina, o Corinthians empatou por 2 a 2 com o Ferroviário-CE e só passou de fase por estar mais bem colocado no ranking da CBF. O time se classificou, mas saiu vaiado do Paraná. “É muito difícil quando jogamos com rivais chamados pequenos. Falta espaço para atacar”, diz Sornoza.