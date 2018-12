Corinthians acerta os empréstimos dos volantes Paulo Roberto e Mantuan

O Corinthians acertou nesta terça-feira os empréstimos de dois volantes. Paulo Roberto, a pedido do técnico Rogério Ceni, foi negociado com o Fortaleza até o final da próxima temporada. Mantuan ficará na Ponte Preta em 2019.

Paulo Roberto, de 31 anos, teve problemas com lesões durante a última temporada e pouco atuou pelo Corinthians. O jogador também perdeu espaço após a contratação de Ralf e ficou como terceira opção para o setor de marcação no meio de campo, já que a equipe conta também com Gabriel.

O melhor momento do volante pelo Corinthians foi em 2017, ano em que foi contratado junto ao Sport a pedido do técnico Fábio Carille. No total, disputou 27 partidas e marcou um gol. O término do empréstimo de Paulo Roberto coincide com o final do seu vínculo com o Corinthians.

Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Mantuan, de 21 anos, foi emprestado para ganhar mais experiência. Tanto é que o clube colocou uma cláusula em seu contrato que pode voltar a qualquer momento a pedido do técnico corintiano.

Com Carille, Mantuan ganhou algumas oportunidades no time titular como lateral-direito por causa das lesões de Fagner. No entanto, sentiu a pressão de atuar no Corinthians e foi perdendo espaço durante o ano. Com Jair Ventura, ele atuou apenas na estreia do treinador, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

Enquanto vai negociando os atletas que não pretende utilizar em 2019, a diretoria do Corinthians segue em busca de reforços. O meia equatoriano Sornoza é o que está mais próximo de acerto. Ele deve vir a São Paulo ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato. O clube também tenta fechar com o atacante Luan, do Atlético-MG.

Até agora cinco reforços foram confirmados para a próxima temporada: o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro e os atacantes André Luis e Gustavo Mosquito.