Corinthians acerta mais dois amistosos para jogar durante a Copa

O Corinthians espera aproveitar a paralisação do Campeonato Brasileiro para descansar e também para treinar o time visando a sequência da temporada. Por isso, o clube acertou mais dois amistosos para serem realizados durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia, que terá início no dia 14.

A equipe comandada pelo técnico Osmar Loss vai enfrentar o Cruzeiro duas vezes. O primeiro duelo acontece no dia 4 de julho, no Mineirão. Uma semana depois, dia 11, o duelo será na Arena Corinthians.

No intervalo entre os dois jogos, o Corinthians ainda vai encarar o Grêmio, em amistoso que será realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Segundo cronograma divulgado pelo clube, o time alvinegro enfrenta o Bahia, dia 13, em Salvador, e os jogadores tiram 10 dias de férias e retornam aos treinamentos no CT Joaquim Grava.

O Campeonato Brasileiro fará seu retorno na semana do dia 16 de julho, logo após o fim do Mundial da Rússia.