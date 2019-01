Corinhians está próximo de acertar empréstimo do zagueiro Manoel, do Cruzeiro

O Corinthians está próximo de acertar o empréstimo do zagueiro Manoel, do Cruzeiro. A informação foi divulgada inicialmente pela “Rádio Itatiaia” e confirmada pelo Estado. O jogador de 28 anos tem contrato com o time mineiro até o fim de 2020 e deve assinar com a equipe paulista até o término desta temporada.

Manoel será o quinto zagueiro do atual elenco, que já conta com Léo Santos, Henrique, Marllon e Pedro Henrique. O acordo ainda não foi sacramentado. As diretorias acertam os últimos detalhes.

Contratado pelo Cruzeiro em 2014, junto ao Atlético-PR, Manoel foi titular nos primeiros anos do clube mineiro, mas perdeu espaço em 2016 após se machucar. Na temporada passada, com a recuperação de Dedé, ficou até fora do banco de reservas em algumas partidas e atuou em somente 22 jogos.

O Corinthians tentou a contratação do zagueiro Leandro Castán no final do ano passado, mas o Vasco não aceitou negociar o jogador. Se confirmado, Manoel será o oitavo reforço do Corinthians na temporada, o primeiro para a zaga.

Outro nome que a diretoria corintiana disse estar monitorando é o de Vagner Love. O atacante está há sete meses sem receber salários no Besiktas e tenta a rescisão do contrato para poder negociar com outro clube.

O empresário do jogador, Evandro Ferreira, disse em entrevista para o Estado que já acionou formalmente o Besiktas para finalizar o vínculo. O diretor do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, admitiu que Vagner Love interessa ao clube.