Coreia do Sul faz últimos cortes e define lista para Copa com astro do Tottenham

A Associação de Futebol da Coreia do Sul (KFA, na sigla em inglês) divulgou neste sábado a lista final de 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia. O técnico Shin Tae-Yong havia divulgado uma relação prévia de 28 nomes e, agora, realizou os últimos cinco cortes para definir os atletas que de fato representarão as cores do país no torneio.

O grande destaque da lista é o atacante Son Heung-min. O jogador de 25 anos marcou 18 gols nesta temporada pelo Tottenham e foi eleito o melhor jogador asiático em atividade fora do continente em 2015 e 2017. Além disso, fez parte do grupo da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014.

Além do destaque do Totenham, a lista tem outro nome que atua no Campeonato Inglês: Sung-Yueng, do Swansea. Já Lee Chung-Yung, do Crystal Palace, foi um dos cinco cortados da relação anterior.

O atacante Lee Seung-Woo é uma das novidades e foi incluído pela primeira vez em uma convocação. O jogador, com passagem pelas divisões de base do Barcelona, se transferiu para o Verona no ano passado e foi selecionado depois de marcar seu primeiro gol no Campeonato Italiano.

A seleção sul-coreana ainda realiza dois amistosos preparatórios para a Copa, contra a Bolívia, quinta-feira que vem, em Innsbruck, na Áustria, e Senegal, quatro dias mais tarde, em Grödig, no mesmo país. No Mundial, a equipe está no Grupo F, ao lado de Alemanha, México e Suécia, adversária da estreia, dia 18 de junho, em Nijni Novgorod.

Confira a convocação da Coreia do Sul para a Copa do Mundo:

Goleiros: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe-JAP), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka-JAP), Cho Hyun-woo (Daegu FC).

Defensores: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande-CHN), Jang Hyun-soo (FC Tokyo-JAP), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu-JAP), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors).

Meio-campistas: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe-JAP), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (Augsburg-ALE), Lee Jae-ung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Verona), Moon Seon-min (Incheon United).

Atacantes: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg-AUT).